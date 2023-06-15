美“泄密门”嫌疑人特谢拉因不当处理机密而被起诉

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美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）被指控在一个由游戏玩家和枪支爱好者组成的在线小组中泄露政府机密，他周四被起诉的额外指控提供了更多关于他涉嫌处理不当的机密信息类型的细节。起诉书指控特谢拉犯有六项非法保留和传输国防信息的罪行，如果他被定罪，可能会被判处多年监禁。

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来自马萨诸塞州北戴顿镇的21岁的特谢拉自4月被捕以来一直在监狱中。美国联邦调查局特工追踪到了他在网上发布的机密文件的照片。当局称，他在马萨诸塞州科德角的一个军事基地担任IT专业人员，并滥用他的最高机密许可，在社交媒体Discord平台上非法分享美国情报评估和其他敏感信息。

美国司法部长加兰（Merrick Garland）周四在宣布起诉书的书面声明中说，特谢拉“受美国政府委托接触国防机密信息——包括有理由预计如果分享这些信息会对国家安全造成特别严重的损害。”

据悉，特谢拉被指控违反了美国《间谍法》的同一条款。当他被逮捕时，特谢拉面临两项指控，但随着调查的进展，可能会有更多指控。特谢拉对这两项最初的指控不认罪。目前还不清楚他何时会出庭回应新的起诉书。

波士顿大陪审团周四起诉的第一项罪名是基于一份描述“外国敌手对属于一家美国公司的某些账户的妥协”的文件。

起诉书中的第二项指控称，特谢拉分享了有关俄乌战争的机密信息，包括向乌克兰提供军事装备、如何转让以及如何使用这些装备。他还被指控披露了一份描述乌克兰境内部队动向的文件，起诉书称该文件是基于“通过机密来源和方法收集的敏感的美国情报”。特谢拉据称分享的文件描述与《华盛顿邮报》获得的文件一致。

特谢拉的朋友说，他在Discord平台上发布的文件，认为是一个值得信赖的朋友圈，不会更广泛地分享这些机密信息。这些朋友在最近的采访中说，特谢拉的动机是希望让他们了解乌克兰战争的情况，并向他们透露一般不向公众提供的信息。一位说他在Discord平台上收到特谢拉的文件的朋友说，特谢拉明白这些信息是机密，他不应该与缺乏安全许可的人分享。

这位朋友说：“当他（特谢拉）发布这些文件时，他当然知道自己在做什么。这些不是任何形式的意外泄密”。这名网友补充说，特谢拉从未打算让这些信息广为人知，也不是要揭露美国政府的潜在错误行为。相反，他的动机似乎是希望通过获取机密信息来展示他对当前事件的卓越了解。“我绝对不会称他为吹哨人，” 这位朋友说。

根据检察官之前提交的法庭文件，其中一个共享机密信息的小组有多达150名用户，成员包括“一些自称居住在其他国家的人”，其账户可追溯到美国之外的互联网地址。检察官还说，特谢拉因明显不遵守使用机密系统的规则而多次被上级记过。在公布的法庭材料中包含的一份去年9月15日空军备忘录指出，特谢拉“被观察到在一个专门用于处理敏感机密材料的房间内记录机密情报信息”。

该空军备忘录说，特谢拉被指示“不再以任何形式记录机密情报信息”。大约一个月后，一份备忘录指出，特谢拉“有可能无视9月份给他下达的停止令”。该备忘录说，特谢拉被指示停止“对机密情报信息的任何深入研究，并专注于他的工作”。然后在今年1月，他所在单位的一名成员观察到特谢拉“正在观看与他的主要职责无关的内容，而且与情报领域有关”。该备忘录还指出，特谢拉“以前曾被通知要专注于自己的职业职责，不要寻找情报产品”。

检方的一份文件还叙述了网上聊天记录，似乎显示特谢拉既吹嘘自己的行为，又了解这样做的潜在法律后果。据称，特谢拉在去年11月中旬的一次聊天中写道，“比任何人都更了解发生的事情，这很酷”。当另一位用户建议他写一篇关于这些信息的博客文章时，特谢拉回答说：“写博客就相当于切尔西·曼宁（Chelsea Manning）的所作所为”。他指的是2010年美军的一起重大机密泄露案。

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