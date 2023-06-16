俄罗斯“半承认”在乌南退却 基辅称收复100平方公里

乌克兰/俄罗斯

法新社发自莫斯科的消息说，俄罗斯军队今天周五首次“半承认”在乌克兰南部退却。基辅则宣布乌克兰军队已收复超过100平方公里的领土。

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俄罗斯国防部今天周五6月16日表示，"在弗拉米夫卡（Vremivka）的暴露区，最激烈的战斗发生在利夫诺波尔（Rivnopil）和奥罗贾内（Ourojaïné）两镇"，并声称，在过去24小时内，在空军和炮兵的帮助下，俄军击退了那里的五次攻击。

法新社说，在上述两镇发生战斗的本身，就意味着俄军的防线已向弗拉米夫卡暴露区域的南部和东部倒退了几公里。

弗拉米夫卡位于俄罗斯主要防御线以北十多公里处，其中包括战壕和反坦克陷阱，地处被俄罗斯占领的扎波罗热州和顿涅茨克州的边界。

自乌克兰6月初开始反攻以来，以普京为首的俄罗斯，一直坚称乌克兰的所有反攻都被俄军击退了。

乌克兰军队表示，尽管俄罗斯军队进行了"强大的抵抗"，但它周四再次有所推进，主要是在南部战区。

奥列克西-赫罗莫夫（Oleksi Hromov）将军周四在新闻发布会上说，乌军已重新控制了100多平方米的领土。他补充说："我们准备继续战斗，解放我们的领土，甚至赤手空拳"。

法新社说，乌克兰在这一地区的重大军事成功，可打破连接俄罗斯和被吞并的克里米亚半岛的陆地桥梁。这将是莫斯科的一个重大挫折。

据军事分析家称，乌克兰尚未派出大部队，而且仍在测试前线以确定俄罗斯的薄弱点。

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