水深火热中的苏丹：百万儿童处境岌岌可危，州长被打死没人负责

战争

苏丹军方同快速支援部队的武装冲突6月15日进入第三个月，迄今造成至少2000人死亡、220万人逃离家园。饱受战乱蹂躏的苏丹， 局势恶化是多方面多层次的；最近几天集中表现在两个方面：一是大量儿童流离失所，而是西达尔富尔州州长遇害。国际社会对苏丹局势的持续恶化纷纷作出反应。

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根据联合国儿童基金会公布的数据，苏丹人口一共4500万人，其中有一半是儿童。苏丹两个月来的战争造成100多万儿童流离失所，330名儿童被打死，1900名儿童受伤。

目前苏丹有1360万名儿童需要得到人道救助。其中有62万名儿童严重营养不良，如果得不到及时救治，这里面有一般人可能会死亡。

处在战斗区域的医院，即使没有关闭，也只能部分运营。加上当地预计的来临，疟疾，食品安全得不到保证，幼儿营养不良致死等问题接踵而来。

在西部的达尔富尔，560万儿童中有27万人已经因为战争被迫离开家园。在这个和乍得交接的地带，因为缺乏饮用水，孩子们的身体缺水，拉肚子，营养不良。

联合国儿童基金会在苏丹的代表奥布赖恩表示，孩子们被困在这场无以名状的噩梦里，这是这场灾难里最黑暗的一幕。

联合国发言人史蒂芬·杜加里克（Stephane Dujarric）

杜加里克表示，联合国儿童基金会和红十字国际委员会已将大约 300 名儿童从首都喀土穆的孤儿院疏散到安全地区，并指出正在为儿童寻找寄养家庭。

“苏丹有 1360 万儿童需要人道主义援助。” 他说。另一方面，杜加里克还宣布，联合国和人道主义援助人员继续在苏丹开展行动，而为消除障碍，也继续与苏丹当局谈判。

国际红十字会方面表示，2023年6月7日，来自迈朱马孤儿院的300名儿童和71名看护人员被成功疏散至大约200公里之外的沃德迈达尼。应苏丹社会发展部的请求，国际红十字会作为中立调解人发挥了重要作用，为疏散孤儿院的儿童和工作人员提供了支持。国际红十字会的作用包括：首先且最重要的是从冲突各方获得安全通行许可，协调后勤工作，如运输和物资供应，当然还包括与孤儿院和社会发展部以及卫生部保持沟通。历经三个小时的路程，国际红十字会将孩子们从喀土穆安全送到沃德迈达尼，并将他们移交给社会发展部予以照顾和安置。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克强调了苏丹人民对自由的深切渴望和决心，是他们推翻了30年的军事独裁统治，并以极大的勇气抵抗住了随后的军事接管。对这样的人民再次使用武力是不可思议的。必须让枪声停止，让理性重回主导地位。

另一方面，西达尔富尔州州长哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡尔14日遇害。当天早些时候，他接受沙特阿拉伯一家电视台采访时指认快速支援部队滥杀平民。

苏丹军方领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉指认快速支援部队人员袭杀阿巴卡尔。快速支援部队否认牵涉其中，谴责这一“冷血暗杀”。

联合新闻报道，联合国苏丹过渡时期综合援助团6月15日发表声明，对苏丹西达尔富尔州州长被杀事件深表震惊，呼吁停止不断升级的暴力，并将肇事者绳之以法。

援助团在声明中对杀害哈米斯·阿布卡尔（Khamis Abbaker）的行为予以强烈谴责。据报道，就在6月14日被杀之前几个小时，阿布卡尔曾公开指责快速支援部队（RSF）在苏丹各地挑起的军事权力斗争中造成了平民死亡。

联合国苏丹过渡时期综合援助团说：“据可靠的目击者描述，阿拉伯民兵和快速支援部队应为此负责，但是快速支援部队向援助团否认他们牵涉其中。”

声明称，“援助团呼吁迅速将肇事者绳之以法，不要让该地区的暴力循环进一步扩大。我们恳请苏丹人民保持理智，不要卷入仇恨言论和族裔分化的漩涡中。”

本周早些时候，援助团团长佩尔特斯（Volker Perthes）说，在西达尔富尔州首府朱奈纳（El Geneina），出现了一种“基于平民的族裔身份而实施大规模且有针对性的袭击，袭击者据称是阿拉伯民兵和一些身穿快速支援部队制服的武装人员”。

援助团表示，阿布卡尔一直是“该地区的关键对话者”，他是2020年《朱巴和平协议》的签署人之一。在奥马尔·巴希尔下台后，该协议为苏丹走向民主统治的过渡时期铺平了道路。

援助团强烈谴责达尔富尔地区的军事升级，敦促各方“立即停止所有军事行动，以缓和局势，解决日益严重的族裔暴力问题。同时，允许人道主义援助通行，防止因局势进一步恶化而导致大规模冲突”。

援助团提醒所有各方，根据国际人道法和人权法，他们有义务确保平民的安全。

声明还说，“这场冲突中犯下的罪行不会被忽视，苏丹人民应该得到和平、安全和对其人权的最大尊重。”

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）6月15日在推特上说，北达尔富尔州的流离失所者营地及其周围的暴力冲突已经造成100多人死亡。

他对该地区针对妇女和女孩的性暴力报告表示“震惊”。他警告说，除非交战双方同意结束“这场摧毁苏丹的战斗”，否则情况还会继续恶化。

联合国人权署表示，经历了几十年的镇压、武装冲突和贫困之后，苏丹人民的基本人权决不能再受到进一步侵犯。我们呼吁所有有影响力的人使用一切可能手段缓和局势，声援苏丹人民对和平与民主的未来的要求。

联合国人权署呼吁各方立即结束敌对行动，尤其是停止居民区的敌对行动，停止将平民和基础设施作为攻击目标。平民保护必须是首要事项。这是国际人道主义法的要求。

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