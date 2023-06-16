战争

水深火热中的苏丹：百万儿童处境岌岌可危，州长被打死没人负责

苏丹军方同快速支援部队的武装冲突6月15日进入第三个月，迄今造成至少2000人死亡、220万人逃离家园。饱受战乱蹂躏的苏丹， 局势恶化是多方面多层次的；最近几天集中表现在两个方面：一是大量儿童流离失所，而是西达尔富尔州州长遇害。国际社会对苏丹局势的持续恶化纷纷作出反应。

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苏丹首都喀土穆的居民趁临时停火安葬家人
苏丹首都喀土穆的居民趁临时停火安葬家人 AFP - -
作者： 安东尼
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根据联合国儿童基金会公布的数据，苏丹人口一共4500万人，其中有一半是儿童。苏丹两个月来的战争造成100多万儿童流离失所，330名儿童被打死，1900名儿童受伤。

目前苏丹有1360万名儿童需要得到人道救助。其中有62万名儿童严重营养不良，如果得不到及时救治，这里面有一般人可能会死亡。

处在战斗区域的医院，即使没有关闭，也只能部分运营。加上当地预计的来临，疟疾，食品安全得不到保证，幼儿营养不良致死等问题接踵而来。

在西部的达尔富尔，560万儿童中有27万人已经因为战争被迫离开家园。在这个和乍得交接的地带，因为缺乏饮用水，孩子们的身体缺水，拉肚子，营养不良。

联合国儿童基金会在苏丹的代表奥布赖恩表示，孩子们被困在这场无以名状的噩梦里，这是这场灾难里最黑暗的一幕。

合国言人史蒂芬·杜加里克（Stephane Dujarric）

杜加里克表示，合国儿童基金会和十字国会已将大 300 名儿童从首都喀土穆的孤儿院疏散到安全地区，并指出正在儿童找寄养家庭。 

丹有 1360 万儿童需要人道主援助。” 他。另一方面，杜加里克宣布，合国和人道主援助人员继续丹开展行，而消除障碍，也继续丹当局判。

国际十字会方面表示，2023年6月7日，来自孤儿院的300名儿童和71名看被成功疏散至大200公里之外的沃德达尼。应苏丹社会展部的求，国际红十字会中立解人发挥了重要作用，疏散孤儿院的儿童和工作人提供了支持。国际十字会的作用包括：首先且最重要的是从冲突各方得安全通行可，协调后勤工作，如运和物，当然包括与孤儿院和社会展部以及生部保持沟通。历经三个小的路程，国际十字会将孩子从喀土穆安全送到沃德迈达尼，并将他移交社会展部予以照和安置。

合国人级专员·蒂强调丹人民自由的深切渴望和决心，是他推翻了30年的事独裁治，并以极大的勇气抵抗住了随后的事接管。对这样的人民再次使用武力是不可思的。必须让枪声停止，理性重回主地位。

另一方面，西达州州哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡14日遇害。当天早些候，他接受沙特阿拉伯一家电视台采访时快速支援部队滥杀平民。

领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉快速支援部员袭杀阿巴卡。快速支援部认牵涉其中，谴责这一“冷血暗”。

联合新闻报道，联合国合援助615表声明，苏丹西达州州事件深表震惊，呼吁停止不断升的暴力，并将肇事者之以法。

援助在声明中对杀害哈米斯·阿布卡（Khamis Abbaker）的行予以谴责。据道，就在6月14日被之前几个小，阿布卡曾公开指快速支援部（RSF）在丹各地挑起的力斗争中造成了平民死亡。

合国合援助：“据可靠的目者描述，阿拉伯民兵和快速支援部队应为负责，但是快速支援部向援助们牵涉其中。” 

声明称，“援助呼吁迅速将肇事者之以法，不要让该地区的暴力循环进一步大。我们恳请苏丹人民保持理智，不要卷入仇恨言和族裔分化的漩中。”

本周早些候，援助团团长特斯（Volker Perthes），在西达州首府朱奈（El Geneina），出了一种“基于平民的族裔身份而施大模且有针对性的袭击袭击者据称是阿拉伯民兵和一些身穿快速支援部制服的武装人”。 

援助表示，阿布卡一直是“地区的关键对话者”，他是2020年《朱巴和平协议》的署人之一。在奥马尔·巴希下台后，该协议为苏丹走向民主治的平了道路。

援助团强谴责地区的事升，敦促各方“立即停止所有事行，以和局，解决日益重的族裔暴力问题。同，允人道主援助通行，防止因局势进一步化而致大模冲突”。

援助提醒所有各方，根据国人道法和人法，他义务确保平民的安全。

声明还说，“这场冲突中犯下的罪行不会被忽丹人民应该得到和平、安全和其人的最大尊重。”

合国民事级专员迪（Filippo Grandi）615在推特上，北达州的流离失所者地及其周的暴力冲突已造成100多人死亡。

对该地区针对妇女和女孩的性暴力告表示“震惊”。他警告，除非交双方同意束“这场毁苏丹的斗”，否情况继续恶化。 

联合国人权署表示，经历了几十年的镇压、武装冲突和困之后，丹人民的基本人决不能再受到一步侵犯。我呼吁所有有影响力的人使用一切可能手段和局，声援丹人民和平与民主的未来的要求。

联合国人权署呼吁各方立即敌对，尤其是停止居民区的敌对，停止将平民和基础设施作。平民保是首要事是国人道主法的要求。

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