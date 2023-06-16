美国巡航导弹核潜艇抵韩国釜山

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美国一艘巡航导弹核动力潜艇周五抵达韩国港口釜山。首尔军方表示，此举是华盛顿对平壤日益增长的威胁进行反制的承诺。首尔和华盛顿表示，平壤若决定对他们使用核武器，其现政权将面临"终结"。

2023年6月16日，美国俄亥俄级核动力潜艇密歇根号（SSGN 727）在韩国釜山的一个港口停泊。

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美国密歇根号巡航导弹核潜艇6月16日抵达韩国釜山港。据韩联社引述该国国防部表示，在密歇根号访韩期间，韩美海军将举行联合特战演练，以反制朝鲜“轮番升级”的挑衅行为。

韩国军队在一份声明中说，根据美国和韩国在4月签署的“华盛顿宣言”，美国海军密歇核动力潜艇抵达韩国东南部的釜山，这是六年来首次访问韩国。

韩国舰队司令金明洙说，根据这个宣言的文本，华盛顿承诺将威慑力扩大到韩国，并得到美国全部能力的支持，特别是核能力"，目的是为了应对来自平壤日益增长的威胁。

他补充说，这艘潜艇的到来"旨在实质性地落实《华盛顿宣言》（......），以提高美国战略资产在朝鲜半岛的定期可见度"。

据韩联社引述该国国防部表示，在“密歇根”号访韩期间，韩美海军将举行联合特战演练，加强特种作战遂行能力和互操作性，以反制轮番升级的朝鲜挑衅行为。

据介绍，密歇根号是世界最大潜艇之一，其长170米，宽12.8米，水下排水量为18000吨，可搭载150多枚射程2500公里的战斧（TOMAHAWK）巡航导弹。

法新社说，朝韩两国的关系正处于历史最低点。朝鲜领导人金正恩将自己描述为"不可逆转"的“核大国的地位”，并呼吁加强武器开发，特别是战术核武器的开发。

作为回应，首尔和华盛顿承诺，如果平壤决定对他们使用核武器，它将面临核回应和现任政府的"终结"。

朝鲜今年不顾制裁进行了一系列武器试验，特别是测试了其最强大的洲际弹道导弹。平壤在5月试图将一颗军事间谍卫星送入轨道，但未获成功。

周四，朝鲜发射了两枚弹道导弹，显然是对美国和韩国军事演习的回应。

平壤认为这些演习类似于入侵的预演，并将其描述为旨在 "模拟针对 "朝鲜的全面战争的演习。

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