非洲调解团抵乌克兰 俄罗斯向基辅发射导弹
非洲7国代表团今天周五抵达基辅，开始在俄乌之前进行和平斡旋，当天迎接他们的是俄罗斯针对基辅的导弹袭击。
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由南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）牵头的非洲七国代表团今天6月16日抵达乌克兰首都，在警报声和爆炸声响成一片的背景下，开始斡旋行动。
乌克兰空军说，它击落了12枚俄罗斯导弹，包括6枚高超音速的匕首Kinjal导弹。其军事管理部门表示，所有导弹都是在基辅周边空域被拦截。
基辅市的市长维塔利-克里琴科声称，这次袭击没有对该市造成任何损害。据说，这是"几周来俄罗斯对基辅最大的一次导弹袭击"。
这个非洲代表团成员除了南非总统拉马福萨，还有塞内加尔总统萨勒（Macky Sall ），赞比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema），非盟轮值主席国科摩罗总统阿苏马尼（Azali Assoumani），以及刚果、乌干达和埃及的代表。
南非总统府在推特上说，非洲调停团以访问基辅附近的布查镇开始他们的行程，并公布了非洲领导人访问这个小镇的几个视频。俄罗斯军队被指控在该镇屠杀了数百名平民。
南非总统发言人文森特-马格温亚在推特发布的一段视频中说，这次任务"进展相当顺利，符合计划"。
他补充说，”总统已与其他国家元首和政府首脑一起安全抵达基辅"，代表团正在等待与泽连斯基先生开始会谈，目的是"试图在这场冲突中找到一条通往和平的道路"。
这个非洲调停团定于今天周五晚些时候与乌克兰总统泽连斯基会面，然后计划明天周六前往圣彼得堡，与俄罗斯总统普京会面。
比勒陀利亚上个月宣布启动一个非洲和平特派团。南非因其与莫斯科的亲密关系而受批评，自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，南非一直拒绝谴责俄罗斯，声称它采取中立立场，并希望优先考虑对话。
而这次调解是在乌克兰反攻的高峰期进行的，地面上的战斗加剧，俄罗斯对乌克兰主要城市进行了反复轰炸。
拉马福萨先生在周四的一份声明中说："在冲突升级的时候，必须同时加快寻求和平解决方案的步伐"。
乌克兰外交部发言人奥列格-尼古连科在一份声明中说："我们希望开始讨论（......），看看是否有可能通过共同努力，使乌克兰更接近和平"。
这是迄今为止一系列无果的外交努力中的最新举措。由于一些参与者在最后一刻退出，非洲代表团的力量被削弱。
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