非洲调解团抵乌克兰 俄罗斯向基辅发射导弹

非洲/乌克兰/俄罗斯

非洲7国代表团今天周五抵达基辅，开始在俄乌之前进行和平斡旋，当天迎接他们的是俄罗斯针对基辅的导弹袭击。

2023年6月16日，在俄罗斯对乌克兰的导弹攻击中，赞比亚总统希吉莱马、塞内加尔总统萨勒、科摩罗总统阿苏马尼、南非总统拉马福萨和埃及总理马德布利在基辅郊外的布查镇凭吊一个万人坑遗址。

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由南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）牵头的非洲七国代表团今天6月16日抵达乌克兰首都，在警报声和爆炸声响成一片的背景下，开始斡旋行动。

乌克兰空军说，它击落了12枚俄罗斯导弹，包括6枚高超音速的匕首Kinjal导弹。其军事管理部门表示，所有导弹都是在基辅周边空域被拦截。

基辅市的市长维塔利-克里琴科声称，这次袭击没有对该市造成任何损害。据说，这是"几周来俄罗斯对基辅最大的一次导弹袭击"。

这个非洲代表团成员除了南非总统拉马福萨，还有塞内加尔总统萨勒（Macky Sall ），赞比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema），非盟轮值主席国科摩罗总统阿苏马尼（Azali Assoumani），以及刚果、乌干达和埃及的代表。

南非总统府在推特上说，非洲调停团以访问基辅附近的布查镇开始他们的行程，并公布了非洲领导人访问这个小镇的几个视频。俄罗斯军队被指控在该镇屠杀了数百名平民。

南非总统发言人文森特-马格温亚在推特发布的一段视频中说，这次任务"进展相当顺利，符合计划"。

他补充说，”总统已与其他国家元首和政府首脑一起安全抵达基辅"，代表团正在等待与泽连斯基先生开始会谈，目的是"试图在这场冲突中找到一条通往和平的道路"。

这个非洲调停团定于今天周五晚些时候与乌克兰总统泽连斯基会面，然后计划明天周六前往圣彼得堡，与俄罗斯总统普京会面。

比勒陀利亚上个月宣布启动一个非洲和平特派团。南非因其与莫斯科的亲密关系而受批评，自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，南非一直拒绝谴责俄罗斯，声称它采取中立立场，并希望优先考虑对话。

而这次调解是在乌克兰反攻的高峰期进行的，地面上的战斗加剧，俄罗斯对乌克兰主要城市进行了反复轰炸。

拉马福萨先生在周四的一份声明中说："在冲突升级的时候，必须同时加快寻求和平解决方案的步伐"。

乌克兰外交部发言人奥列格-尼古连科在一份声明中说："我们希望开始讨论（......），看看是否有可能通过共同努力，使乌克兰更接近和平"。

这是迄今为止一系列无果的外交努力中的最新举措。由于一些参与者在最后一刻退出，非洲代表团的力量被削弱。

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