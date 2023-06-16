韩国捞出朝鲜千里马1号火箭残骸

韩国/朝鲜

朝鲜“千里马”1号火箭携带“万里镜”1号侦查卫星升天失败15天后，韩国军方6月15日在海中捞起千里马的部分残骸，但万里镜间谍卫星下落不明。

韩国军方据信捞出一个朝鲜15天前发射失败的太空运载火箭部分残骸。2023年6月15日韩国不明地点。

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据韩联社6月16日报道，朝鲜利用弹道导弹技术发射的航天运载器“千里马-1”型的部分残骸在坠入韩半岛西部海域15天后被韩军打捞出水。

韩国联合参谋本部（联参）16日表示，韩军于6月15日下午8时50分许成功打捞出朝鲜“航天运载器”的部分残骸。国防科学研究所等专门机构将对残骸进行精密分析，韩军正在继续执行其他残骸搜寻任务。

军方打捞的残骸长15米，直径约2.5米，可能是“千里马1”型的二级箭体。圆筒形状的残骸表面印有“天马”的韩文字样以及天马行空造型的标志。朝方宣称在“千里马1”型上搭载的军事侦察卫星“万里镜1”号以及一级、三级箭体尚未被发现。

朝鲜于5月31日在位于平安北道东仓里的新发射场发射所谓搭载军事侦察卫星“万里镜1”号的航天运载器“千里马1”型，但该运载器在一级分离后二级点火失败，导致其坠落在全罗北道群山市於青岛以西200多公里海域。

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