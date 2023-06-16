马斯克在巴黎没有顾忌地作秀 但不提在法国设厂一事

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埃隆·马斯克(Elon Musk)周五没有任何顾忌地在巴黎作秀，但却没有宣布在法国设立特斯拉工厂一事。

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法新社报道，周五在巴黎，在欧洲最大科技盛会之一的“法国科技万岁”（VivaTech）展览会上，埃隆·马斯克面对3600名粉丝，展现了他的世界科技届明星范：他宣布今年要进行第一个人脑芯片的植入，并为不审查推特辩护，但他却没有提及法国总统府梦想的在法国设立特斯拉工厂一事儿。

作为“法国科技万岁”展会的嘉宾，埃隆·马斯克这位饱受争议的亿万富翁在展会度过了两个小时，他毫无顾忌地展现自己是一个远见者，告诫那些对他着迷的初创企业的领导人及企业家们如何才能够成功。

周五中午时法国总统马克龙曾与他会面。当天下午，就在埃隆·马斯克开始其新闻发布会的时候，法国总统马克龙用英语发表推文说，“让我们一起努力吧”。但是，就有可能在法国设立特斯拉工厂一事，埃隆·马斯克只字未提。然而，5月份在“选择法国”展会举办之际，埃隆·马斯克曾经承诺，他将在法国进行“重大投资”。

法新社表示，埃隆·马斯克在这次新闻发布会上发表的唯一声明是：他说他想在2023年让他的Neuralink公司进行首个人脑神经芯片的植入，这一公司刚刚获得在美国进行测试的许可。埃隆·马斯克说，“今年晚些时候，我们将为患有四肢瘫痪的人植入我们的第一个人脑芯片”。这些脑芯片的目的是让大脑和计算机直接沟通，以帮助瘫痪或患有神经系统疾病的人。

在新闻发布会上，埃隆·马斯克还为不受任何审查的推特进行了辩护，他并再度表示，人工智能有可能引发人类的“世界末日”。

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