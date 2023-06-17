乌克兰反攻有新进展 急需200公里射程武器

乌克兰反攻

乌克兰军队在南部和东部几个方向继续推进，在俄罗斯空军和炮火的优势下，乌军需要超过二百公里射程的武器以实施远距离精确打击。

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据法国世界报今天17日早晨的实时报道，乌克兰副防长汉娜-马里亚尔（Hanna Maliar）“隔夜”总结前线局势时说，乌克兰军队在几个方向上推进了2公里，但也面临强大的阻力。她今天早晨在电报群上说，尽管莫斯科在空中和火炮方面占有优势，但乌军正展开进攻和防御行动，并取得了一些成功。

她说，在处于防守状态的地区中，乌克兰军队只失去了一个阵地。乌军在南部，同时在几个方向展开攻势，而俄罗斯人在贝尔迪安斯克和马里乌波尔周围加强了进攻。她总结说："实际上，我们的部队在南部推进的所有地区和方向，都取得了战术上的成功"。

在乌克兰东部，俄军正在进行多次突击行动，以驱赶乌克兰部队。乌克兰副防长汉娜-马里亚尔说，他们（俄军）最近在巴赫穆特方向重新部署了部队，她并补充说，乌克兰部队正在占领该镇周围的高地，并开展局部攻势。她指出，最近巴赫穆特周围战事的强度"有所减弱"。

此外，基辅表示前线需要射程超过两百公里的武器。乌克兰国防部副部长弗拉基米尔·哈夫雷洛夫（Volodymyr Havrylov）今天周六上午在一份声明中解释说，如果乌军要赢得对俄罗斯侵略者的战争，他们需要远程精确武器。"我们所有的军事计划都在按计划实施。现代战争中最重要的是了解敌人的位置，并能够进行远距离的精确打击。换句话说，我们需要能够在200公里以外打击敌人的武器"。

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