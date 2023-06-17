乌干达一所中学遭圣战分子袭击 已知37人死

乌干达西部一所中学周五晚上遭到圣战分子袭击，至少37人被杀害，大部分是学生。这是该国多年来最严重的一次袭击。

乌干达西部布韦拉附近Mpondwe的卢比里哈高中遭到归咎于民主同盟军的袭击后，一名幸存的学生。2023年6月17日

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乌干达军队宣布，袭击者已向刚果（金）境内的维龙加国家公园方向逃去。他们是效忠于伊斯兰国的圣战组织“民主同盟军”成员。

乌干达人民国防军（UPDF）发言人费利克斯-库拉伊盖（Felix Kulayigye）周六在一份声明中说："不幸的是，37具尸体被发现并被送往布韦拉医院的太平间"。布韦拉是靠近袭击现场的一个城镇。

此前的一份报告称，死亡人数为25人，均为学生，8人受伤，情况危急。

据调查人员称，在民主同盟军的残酷袭击中，学校宿舍被放火烧毁，学生被刀刺死。该组织是活跃在刚果民主共和国东部的最致命团体之一。

乌干达国家警察发言人弗雷德-伊南加（Fred Enanga）说，民主同盟军袭击了布韦拉附近的姆邦德韦（Mpondwe）的卢比里哈（Lhubiriha）高中，他们还"抢劫"了一家食品店。

据乌干达武装部队发言人说，民主同盟军可能还绑架了几个人。

该发言人在一份声明中说："我们的部队正在追击敌人，以解救被绑架者，并消灭这个团体。

这是乌干达自2010年坎帕拉连环恐袭事件以来的最致命袭击，坎帕拉事件造成76人死亡，当年总部设在索马里的伊斯兰组织“Shebab”声称自己是凶手。

重大袭击

根据法新社查阅的一份警方报告，周五晚上11点左右，警方和军事单位接到警报称，姆邦德韦的卢比里哈高中发生了"重大袭击"。

报道称，当他们到达现场时，发现"学校正在燃烧，学生的尸体躺在院子里"。

这所学校距离与刚果民主共和国的边界不到两公里，民主同盟军在那里活动，并被指控自1990年代以来杀害了数以千计的平民。

迪克-奥卢姆（Dick Olum）少将告诉法新社，情报部门至少在袭击前两天就报告了民主同盟军在该地区的存在，强调了调查的必要性。

据这位军官说，袭击者掌握了学校的详细情况。 "他们知道男孩和女孩的宿舍在哪里"。"这就是为什么袭击者锁住男生宿舍并放火烧了它。没有锁住女生区，女生们逃了出来，但她们在逃跑时被刀砍中，还有人被枪杀"。

他补充说，一些尸体已被烧得面目全非，需要进行DNA测试来确认他们的身份。

他说："我们已经要求提供更多的火力，要求飞机帮助营救被绑架者，并找到反叛者的藏身之处，以便采取军事行动。

维龙加巢穴

袭击者向刚果（金）境内的维龙加国家公园逃去，广阔的维龙加公园与乌干达和卢旺达都接壤，是非洲最古老的自然保护区，是包括山地大猩猩在内的稀有物种的避难所。同时，民主同盟军也在那里藏身。

民主同盟军最初是以穆斯林为主的乌干达叛军，自1990年代中期以来，一直活跃在刚果民主共和国东部，他们被指控在那里屠杀了成千上万的平民。

2019年，他们宣誓效忠伊斯兰国组织ISIS。

这不是乌干达第一次发生归咎于民主同盟军的袭击学校事件。

1998年6月，民主同盟军袭击了靠近刚果民主共和国边境的基奇瓦姆巴技术学院，80名学生在宿舍被活活烧死。有100多名学生被绑架。

乌干达和刚果（金）于2021年发起联合攻势，将民主同盟军赶出其在刚果的据点，但这些行动迄今未能制止该组织的袭击。

3月初，美国悬赏500万美元征集任何能够找到其领导人的信息，他是一名40多岁的乌干达人，名叫穆萨-巴鲁库。

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