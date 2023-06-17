华日: 中国为挑战美元而建立的银行现在需要美元

金砖银行/乌克兰战争

中国与其他金砖国家成员共同发起的一家新开发银行本应重塑国际金融，却因俄罗斯入侵乌克兰，可能变成一个“僵尸银行”。

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华尔街日报6月16日报道说，在中国领导人习近平与巴西、俄罗斯、印度、南非的同行建立新开发银行（总部设在上海一座豪华摩天大楼内）八年后，根据对其财务状况的审查以及对银行家和其他熟悉此事者的采访，该银行几乎停止了新的贷款，并且难以筹集美元资金来偿还债务。

金砖国家新开发银行是两个位于中国的多边贷款机构中较不知名的一个。它的大表哥亚投行在本周陷入了一场公共关系危机，因为一位不满的高管指责该机构被中国共产党员控制。

这两家银行的问题，以及中国巨大的"一带一路"基础设施建设的问题（中国已花费1万亿美元在亚洲、非洲和拉丁美洲扩大其影响力），凸显了中国政府重新安排国际秩序的战略日益困难。

亚投行（AIIB）和新开发银行的成立在很大程度上是为了减少发展中国家对基于美元的资金的依赖--这是国际货币基金组织的替代方案，将有助于为一些增长最快经济体的发展提供资金。

亚投行的运作规模比新开发银行大得多，其100多个成员中有许多西方国家，如英国和加拿大。本周，该银行发现自己陷入了一场政治风暴，因为负责全球通讯的加拿大高管辞职，并指责该银行的管理层"被共产党控制"，亚投行称这些指控毫无根据。尽管如此，加拿大政府表示，在审查这些指控时，它将停止与该银行的所有活动，而该银行表示它将进行内部审查。

与此同时，金砖国家的新开发银行正在为自己的生存而战，它受到其自身对美国货币的依赖的威胁。

2022年2月，俄罗斯军队进入乌克兰后不久，这个银行就冻结了对俄罗斯的所有新贷款，以向投资者保证它遵守了西方的制裁规定。

然而，华尔街很快就对该银行向一家由俄罗斯拥有近20%股份的银行提供贷款产生了怀疑。习近平与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的关系日益密切，是另一种威慑力。

自那时起，该银行不得不承担越来越昂贵的债务，以偿还旧的借款并保持其自身的流动性。据熟悉此事的人士称，为了加强资源，该银行正在与沙特阿拉伯、阿根廷和洪都拉斯就加入审议进行谈判。

当它在4月发行12.5亿美元的债券时，这是自俄罗斯入侵以来的第一次，其价格几乎是之前借款的五倍。

巴西应用经济研究所的高级研究员Luciana Acioly说，"该银行应该对其无法进入资本市场感到担忧"，他认为，"这不是一个可以立即解决的问题。"

新开发银行在一份声明中说，它相信人们对该银行发行的"债券有相当大的兴趣"，并说，它的流动性来源和贷款发放渠道仍然强劲。

华尔街日报说，自2012年上台以来，习近平一直寻求在全球范围内推广中国的货币，以配合该国的经济发展，并在与西方的地缘政治竞争加剧的情况下保护其不受美国的制裁。而金砖银行很适合他更广泛的计划。

2015年在上海成立，五个创始成员承诺提供100亿美元的资金后，成员们发现仅依靠中国的银行和资本市场是很困难的。这个新开发银行开始从华尔街的投资者及中国的国有银行借入数十亿美元。它的一些借款是以中国的人民币计价的，但是该银行大约三分之二的借款是以美元计价--这与该银行所宣称的打破其成员对美元的依赖的目标不一致。

不过，随着资金的到位，它开始放贷，放贷增长很快，从2017年只有大约10亿美元的承诺贷款到去年年初的300亿美元。这些贷款中的100多亿美元用于资助基础设施项目和金砖国家冠状病毒（Covid-19）大流行救援计划，金砖国家的经济总量在全球经济占比三分之一。

然后，俄罗斯对乌克兰的入侵促使华尔街不再向这家由俄罗斯和中国拥有近40%股份的银行提供贷款。

惠誉评级公司于2022年7月下调了该银行的信用评级，理由是其在进入美元债券市场方面面临挑战。据熟悉此事的人士称，投资银行家告诉金砖国家新开发银行的代表，其借入新债的成本可能是俄罗斯入侵前的四倍以上，导致其放弃了一些筹款尝试。

对一家开发银行来说，利息成本如此急剧上升是罕见的。在多边贷款机构，成员国汇集资源，利用这些资源获得低息贷款，并利用这些贷款向成员国输送贷款。如果开发银行自身的借贷成本上升，那么给其成员的贷款利率也要提高，这就破坏了银行的根本目的。

自俄罗斯入侵以来，金砖国家新开发银行向成员国收取的借款溢价基本上翻了一番，而银行的贷款发放速度已经放缓。

鉴于中国经济的放缓，迄今为止，北京一直不愿意释放更多资金来救助该银行的金库。在与外国投资者的私下交谈中，一些中国官员试图将习近平与该银行的命运拉开距离，称是习近平的前任首先表达了对启动该银行的支持。

华尔街找到了一个新的理由来担心： 今年2月，巴西总统路易斯-伊纳西奥-卢拉-达席尔瓦表示，他计划任命巴西前总统迪尔玛-罗塞夫为该银行的新主管，而罗塞夫因涉嫌操纵政府预算以掩盖赤字而于2016年遭到弹劾。卢拉-达席尔瓦的声明引发了争议，因为新开发银行的总裁必须由董事会选举产生。

最终，金砖新开发银行的前任行长，巴西人普拉多·特洛伊霍（Marcos Prado Troyjo）先生同意让出位子，随后，该银行董事会选举罗塞夫为行长。后来，巴西检察官对罗塞夫的腐败和洗钱行为提出了刑事指控，这些指控在2022年被撤销。

据华尔街日报介绍，使事情更加复杂的是，根据该银行的章程，下一个轮值银行行长的国家是俄罗斯。分析人士预计，定于2025年上任的俄罗斯新行长最终将试图收回金砖银行暂停向克里姆林宫贷款的规定，因为俄罗斯为该银行的资本贡献了20多亿美元。

几乎没有迹象表明，与沙特阿拉伯或其他国家有关加入金砖银行的讨论，将导致大量资本注入。这使得该银行陷入了目前的泥潭，几乎没有改善的迹象。

应用经济研究所的Acioly说，“金砖国家需要走到一起，面对这些困难”。"但差别在于，如果乌克兰的战争继续下去，他们将很难克服挑战。"

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