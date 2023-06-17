沙利文: 布林肯预计在中国不会取得突破 美国更关注莫迪访美

美国/印度/中国

在布林肯访北京试图建立防冲突护栏之后，印度总理莫迪将到访华盛顿，拜登正在将深化与印度的关系作为遏制中国影响力不断扩大的基石。

2023年6月13日，美国国务卿安东尼-布林肯在华盛顿白宫东厅的代表团团长招待会上发言。布林肯将从6月18日起访问北京。

广告 继续浏览后续

据路透消息，美国白宫国家安全顾问沙利文6月16日在日本东京表示，布林肯预计他的中国之行不会取得突破，美国更关注印度总理莫迪下周访美。

杰克-沙利文在东京一次简报会上表示，美国预计在印度总理莫迪 (Narendra Modi) 下周访美期间，美印关系会出现“转型时刻”。

他说“布林肯国务卿的中国之行，将是一件重大事件，但就美国外交政策而言，这甚至可能不是下周最重要的事件”。

莫迪将于下周四抵达华盛顿。拜登已将深化与印度的关系作为他遏制中国影响力不断扩大的基石，他的政府还希望说服印度购买美国军用无人机。而印度传统上与俄罗斯保持一定安全和经济联系。

沙利文说，在中国，布林肯的目标之一是控制局势升级，以确保世界上两个最大的军事大国不会“陷入冲突”。他补充说“激烈的竞争需要积极的外交”。

美国国务卿布林肯6月18-19日访问北京将是拜登2021年1月上任以来美国高级官员的首次访问。此前，在2月份，因疑似中国间谍气球飞越美国领空事件，拜登政府推迟了这次访问。

在日本，沙利文会见了日本、韩国和菲律宾的同行，三方就地区安全问题进行了会谈。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅