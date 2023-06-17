非洲代表团在基辅调停失败 前往圣彼得堡与普京会面

非洲/俄罗斯/乌克兰

在基辅进行调节失败后，非洲代表团于周六前往圣彼得堡与普京会面。南非总统拉马福萨则率先抵达，与普京单独会谈。

（从左至右）埃及总理马德布利、塞内加尔总统萨勒、非盟主席科摩罗总统阿苏马尼、乌克兰总统泽连斯基、南非总统拉马福萨和赞比亚总统希奇莱马2023年6月16日基辅。

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据南非总统府宣布，率领非洲代表团的南非总统拉马福萨周六率先抵达俄罗斯的前帝国首都圣彼得堡，要"在16个月的俄乌冲突造成（......）全球不稳定之后，寻求一条通往和平的道路"。

根据同一消息来源，他前一天在基辅与乌克兰总统泽连斯基进行了"建设性的讨论"，拉马福萨在乌克兰首都说，"双方应该缓和关系"。

乌克兰国家元首拒绝接受这一提议，并谴责莫斯科在乌克兰军队的反攻中的"欺骗"行为。

泽连斯基先生在与非洲领导人举行的联合新闻发布会上说："当占领者在我们的土地上时，允许现在与俄罗斯谈判，意味着冻结战争，冻结痛苦和折磨。

据克里姆林宫称，非洲调解代表团的其他成员预计将于今天晚些时候抵达圣彼得堡。除了南非总统拉马福萨先生外，该代表团还包括另外三位总统：塞内加尔总统萨勒、赞比亚总统希切莱马和非盟现任主席科摩罗总统阿苏马尼，以及刚果、乌干达和埃及的代表。

据法新社说，甚至在非洲领导人抵达他的土地之前，普京周五就表示，他确信基辅的反攻"没有机会"成功，西方国家将不得不按照他的条件转向跟他谈判。他说："而我们将看看何时谈，以及我们能与他们谈什么"。

克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，南非总统与俄罗斯总统将进行单独会谈，然后他们再和其他所有非洲调解人一同会面。

非洲领导人的调解是在乌克兰的反攻中进行的。

虽然莫斯科不断声称乌克兰的反攻已经失败，但基辅声称已经解放了少数几个城镇和大约一百平方公里的地区，主要是在南部战线。

乌克兰国防部副部长甘娜-马利亚尔（Ganna Maliar）周五晚间说："乌克兰部队正在继续开展进攻和防御行动，并取得了相对的成功。

与此同时，俄罗斯国防部长绍伊古周六呼吁生产更多坦克，以"满足部队在"乌克兰行动中"的需要"。

非洲调停团是迄今为止为结束俄乌冲突所做的一系列不成功的外交努力中的最新一次。

非洲受到粮食价格上涨和乌克兰战争对世界贸易影响的沉重打击。

然而，南非拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，并因其与克里姆林宫的关系密切而受到批评。

俄罗斯则试图吸引非洲领导人加入其阵营，声称自己是反对帝国主义的堡垒，并指责西方利用制裁来阻止俄罗斯的粮食和化肥出口，而这对非洲来说是至关重要的。

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