韩国推动与东盟建立全面战略伙伴关系

东盟/韩国

尹锡悦政府推动韩国与东盟的关系升级。韩国外长朴振向到访首尔的东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）建议将双方关系提升为全面战略伙伴关系，得到对方的积极回应。

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韩联社消息，韩国外长朴振6月16日与到访的东盟秘书长高金洪会面时表示，希望在明年韩国和东盟对话关系建立35周年之际，将双方关系提升为“全面战略伙伴关系”，为双边关系的发展创造新的转机。

东盟秘书长高金洪回应称，东盟也期待与的韩国的合作更上一层楼，在双方建立全面战略伙伴关系的过程中，东盟将予以紧密合作。

朴振强调，韩国和东盟1989年建立对话关系以来，双方发展成为不可分割的伙伴关系，历届的韩国政府始终致力于发展、深化与东盟的合作关系。东盟在韩国的外交政策中处于优先地位。

他说，在成为全球枢纽国家的愿景之下，韩国政府有意为打造“自由、和平、繁荣”的印太地区发挥更大的作用。

高金洪表示，考虑到政治、经济、社会等所有领域的力量时，地区和国际社会均期待韩国作出更大的贡献。

柬埔寨人高金洪今年1月就任东盟秘书长，这是他第一次对韩国进行访问，为期四天。

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