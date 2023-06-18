伊沙和解进程再进一步，沙特外长时隔17年后首访德黑兰

中东，外交

在伊朗与沙特意外宣布恢复外交关系近100天后，沙特外交大臣费萨尔-本-法尔汗周六（6月17日）抵访德黑兰，这是时隔十七年后首位沙特外长访伊，标志着地区两大国间外交和解进程又推进一步。

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费萨尔在德黑兰会见了伊朗总统莱希，并向他递交了沙特国王萨勒曼邀请莱希访问沙特的信函。访问的日期尚未公布，但分析预期访问将标志两国和解进程的最终完成。

在北京的斡旋下，今年三月，伊朗和沙特在断交7年之后同意启动恢复邦交。此举被视为北京扩大在地区影响力的一部分，也标志着希望继续对伊朗施压的美国和以色列的一个挫败。

费萨尔在德黑兰表示，希望 "两国恢复关系将对地区、伊斯兰世界和整个世界产生积极影响"。他在与伊朗外长阿卜杜拉希扬会晤后说，双边关系现在是 "基于对独立、主权和不干涉内政的完全尊重"。作为与伊朗和解的一部分，沙特希望加强海湾地区的海洋安全。

伊朗外长则强调，"地区安全只能由地区参与者来确保"，暗示德黑兰希望结束美国在该地区的军事存在。

世界五分之一的石油运输经过霍尔木兹海峡，这里成为伊朗和美国对峙的焦点，华盛顿5月宣布，由于海湾水域包括伊朗军队扣押油轮等事件日益增多，美国正在加强在当地的军事存在。

伊朗本月6日重新开放了其在利雅得的大使馆，但沙特驻德黑兰大使馆的重新开放因其建筑状况不佳而被推迟，该建筑于2016年被示威者损坏。媒体报道说，在修复完成之前，沙特使馆临时设在德黑兰一家豪华酒店中。

近期中东地区的外交舞台随伊朗和沙特的关系解冻而发生一系列变化，沙特与德黑兰的盟友叙利亚重新恢复接触，叙利亚被恢复在阿拉伯联盟的成员资格。利雅得也加强了在也门的和平努力。同时伊朗也试图修补与几个海湾阿拉伯国家的紧张关系，报道指，预计德黑兰将在不久后与巴林和埃及恢复邦交。

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