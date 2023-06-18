台湾告诉欧洲：建立更好的关系，而不是只要求提供微芯片

台湾/欧盟

在欧洲访问的台湾外长吴钊燮向媒体表示，欧洲要与台湾建立更好的关系，而不是只要求提供卫星芯片。他希望欧盟向北京施加压力，以阻止未来可能发生的台海冲突。

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据政客新闻POLITICO网站6月18日报道，台湾外长吴钊燮向媒体表示，如果德国等欧盟国家希望从台湾获得先进的微芯片制造技术，就不能忽视台湾对"改善关系"的愿望。

这个报道说，当被问及为什么全球芯片制造巨头台积电仍未决定在德国建立新工厂时，他对欧洲为台积电提供的激励措施提出了质疑。

台积电

吴钊燮表示，如果欧洲提供“非常积极的激励措施，并以台积电感到舒适的方式与台积电会谈，那么它在欧洲的投资将产生非常积极的结果......，它在欧洲的投资肯定不会被（台湾）政府阻止。他补充说，我们当然希望其他想吸引台积电投资的国家也能考虑台湾的情况，或者说，台积电在台湾的地位，以及台湾在这个地缘战略格局中的地位。

吴钊燮透露，台积电在日本和美国的工厂将在明年完工。这两个国家分别是台湾"志同道合的伙伴"和"台湾非常好的伙伴"。

政客新闻说，吴钊燮的这个评论是针对德国的尖锐但隐蔽的批评。

据路透社报道的一封信，在2021年冠状病毒大流行的高峰期，当时德国总理默克尔的经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）要求台湾经济部长王美花就台积电减少对德国汽车业的供应进行干预。阿尔特迈尔在信中说：“如果你能处理这件事，并向台积电强调为德国汽车业增加半导体产能的重要性，我将非常高兴”。

台湾海峡

吴钊燮在欧洲的主要任务之一是在欧洲领导人中加强对台湾的外交支持。他的行程包括布拉格、布鲁塞尔和米兰。

他欢迎欧盟一再呼吁北京维持台湾海峡的现状。他说，"中国或也觉得它可能要为其可能对台湾的侵略付出经济代价，包括制裁或其他类型的经济手段，我认为欧洲国家也讨论过这个问题"。

这个报道说，尽管欧盟因始于中国的冠状病毒大流行而对中国采取了更严厉的看法，以及北京在俄罗斯侵略乌克兰战争中的立场，台湾在与欧洲交往时仍面临挑战。

在贸易方面，欧盟委员会一直不愿意开始与台湾进行双边投资协定（BIA）的谈判，原因显然是出于担心北京报复。

投资协议

吴钊燮表示，我们非常关注台湾和欧盟之间的双边投资协议似乎被停滞不前的欧中全面投资协议谈判所挟持。但如果我们考虑到台湾和欧盟之间的密切关系，从经济上讲，我认为欧盟应该找到一个替代方案来加强与台湾的双边经济或贸易关系，而不是受困于欧中投资协议谈判的僵局，因为它没有任何结果"。他补充道，"我们希望能说服欧盟领导层以积极的方式思考这个问题"。

由于所有欧盟成员国都承认"一个中国"政策的外交议定，台湾官员要求POLITICO和其他媒体不要透露采访的地点。吴钊燮也不能说出他会见了哪些欧盟官员，或者他是否计划在同样位于布鲁塞尔的北约组织进行会谈。(欧洲议会副主席尼古拉-比尔（Nicola Beer）是少数确认吴钊燮在布鲁塞尔的欧盟人士之一，他在推特上提到他们的会面，并称台湾是"民主大家庭的坚定成员"。

尽管欧盟没有公开承认他的到访，而且欧洲公众倾向于在美国和中国就台湾发生冲突时"保持中立"，吴钊燮仍对欧盟的态度改变抱有很大希望。

他说，“我不认为在道义上任何明智的国家或领导人可以保持中立，我不认为他们可以说：'不，我们不会关注暴行'（指中国可能对台湾的入侵）”。

吴钊燮说，我认为这同样适用于美国和中国之间的情况。如果中国对其他国家发动侵略，杀害无辜的人，违反国际法，造成暴行和破坏，杀害无辜的人，以及所有这些，而美国试图帮助这个国家，我不认为欧洲国家可以说，这是一个......美国和中国之间的问题。

他补充说，"当国际社会讨论重大国际原则时，我认为欧洲将很难说它不在乎。

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