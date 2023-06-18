布林肯到访北京与秦刚在钓鱼台国宾馆会谈

布林肯访华

美国国务卿布林肯6月18日上午抵达北京，展开为期两天的访问。他是乔·拜登总统于2021年1月上任以来访问中国的最高级别美国官员。

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据法新社报道，中国外长秦刚在钓鱼台国宾馆与美国国务卿布林肯会面，他们二人走在红地毯上，然后在各自国家的国旗前握手，没有发表评论。随后中方将在那里举办宴会。

尽管没有人期望有任何重大突破，但根据美国国务院的说法，鉴于有许多摩擦的领域，我们的想法仍然是启动外交解冻并保持对话，以"负责任地管理中美关系"。

对于拜登不顾舆论批评而坚持让其国务卿访问北京，法新社说，因为时间紧迫，明年将是美国和台湾的选举年，而中国将台湾视为其省份之一，称必要时可使用武力将其统一。

而且一件小事就能打翻计划：比如，继去年 11 月美国总统乔·拜登与中国国家主席习近平在印尼G20峰会场外会晤之后，美国国务卿布林肯计划于今年2月访北京。

拜登淡化气球事件

但那次访问因一个中国气球飞越美国领空被击落而在最后一刻被取消。华盛顿指责其为"间谍"气球，而北京则坚称这是一个偏离轨道的气象装置。

法新社说，乔拜登在其国务卿访中国之际，淡化气球事件。他周六告诉记者："我不认为（中国）领导人知道它在哪里，里面有什么，或者发生了什么"。他说，"我认为，这更是一件令人尴尬而不是有意为之的事情。

乔-拜登还说，他希望"在未来几个月内"再次与习近平会面，"谈谈我们的合理分歧，但也谈谈我们可以达成共识的领域"。

除了气球事件，在布林肯访华前不久，又爆出中国在古巴设置秘密基地监视美国，武汉实验室与解放军合作制造冠状病毒等消息，但都未能阻止拜登将他的国务卿派往中国。

拜登总统转变对北京政策在美国国内受到质疑，包括在其政府内部。今年五月中旬，主管中国事务的副国务卿舍曼女士的突然辞职被认为是迹象之一。

观察家们预计，这次布林肯访问北京，可能将为美中其他双边会议铺平道路，包括美国财长耶伦和商务部长雷蒙多的可能访问。也为习近平和拜登在今年的多边峰会上的会谈做准备。

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