韩国总统尹锡悦率庞大代表团出访法国和越南

韩国/法国/越南

韩国总统尹锡悦6月19日至24日将先后访问法国和越南。尹锡悦将与法国总统马克龙会面，并在巴黎为韩国釜山争办2030世界博览会拉票。

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据韩联社首尔6月18日消息，尹锡悦6月20日将在爱丽舍宫同法国总统马克龙举行首脑会谈，并共进午餐。这样一来，尹锡悦将在近2个月内完成与七国集团（G7）和欧盟所有领导人的首脑会谈。

在法国期间，尹锡悦将出席20日至21日在巴黎召开的国际展览局（BIE）第172次全体大会，用英语发表讲话，力挺韩国“釜山”申办“2030世界博览会”。

此外，到巴黎为釜山拉票的还有韩国的鸟叔PSY、学界和初创企业代表各界人士。通过视频拉票的有韩国女高音歌唱家曹秀美、人气女团aespa成员KARINA。

釜山的竞争对手有沙特利雅得、意大利罗马、乌克兰敖德萨。选址结果将于11月底由“179个”成员国投票确定。

越南

在越南进行国事访问期间，尹锡悦将与越南国家主席武文赏举行首脑会谈，并同越共中央总书记阮/富/仲、总理范明政、国会主席王庭惠一一面谈。

越南是韩国第三大贸易伙伴，尹锡悦此次访问聚焦经贸合作。陪同他的经济使节多达205人，包括三星电子会长李在镕、SK集团的会长崔泰源、现代汽车集团会展郑义宣、LG集团会长具光谟、韩华集团副会长金东官等各大企业集团老总。

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