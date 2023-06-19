乌克兰证实在反攻两周后从俄军手中夺回八个村镇

乌克兰/俄罗斯

乌克兰6月19日证实，在反攻开始两周后，它已将俄罗斯军队赶出了第八个村镇，这些地方位于通往亚速海海岸的乌南前线。

2023年6月17日星期六，乌克兰顿涅茨克地区巴赫穆特附近的乌克兰士兵沿公路向他们的阵地前进。

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法新社发自基辅的报道：乌克兰国防部19日表示，乌克兰军队在与俄罗斯军队冲突的南线夺回了皮亚提哈特凯（Pyatykhatky）镇。

乌克兰国防部副部长甘娜-马利亚尔（Ganna Maliar）在社交网络上说，加上这个村镇，在反攻开始后的两周内，乌克兰总共"解放了八个地方"，夺回了113平方公里的领土。

甘娜-马利亚尔补充说，在南部，乌克兰军队在俄罗斯阵地"深入推进了7公里"。

莫斯科一再坚称，乌克兰对俄控区的持续攻势已经失败。但是基辅方面上周表示，它已经解放了七个城镇和100平方公里的土地，主要是在南部战线。

在东部战线，甘娜-马利亚尔说，"上周战斗的总体强度有所下降"，乌克兰军队"在几个方向取得了进展"，但她没有进一步提供细节。

她补充说，"敌人为阻止我们在巴赫穆特（Bakhmut）地区的推进做出了相当大的努力"。“他们在那里增派了更多部队，并增加了轰炸次数”。

乌克兰军队还说，它击落了俄罗斯在夜间发射的四枚匕首Kalibr导弹和四架伊朗制造的爆炸无人机。并说，"导弹是从黑海的一艘潜艇上发射的，无人机是从亚速海的东海岸发射的”。

俄罗斯国防部则在一份声明中说，它在包括巴赫穆特镇在内的顿涅茨克东部地区共击退了七次乌克兰的"袭击"。

据一些军事分析家称，乌克兰尚未将大部队投入反攻，目前仍在试探俄罗斯防御的薄弱点。

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