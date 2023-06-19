习近平与布林肯会谈 同意稳定关系 不向俄输送武器

美中关系

美国国务卿安东尼-布林肯19日下午在北京与中国国家主席习近平举行了会谈，背景是中美之间的紧张关系。据布林肯对媒体表示，“双方已就稳定关系达成共识”，“中国再次承诺不向俄罗斯输送武器”。

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据法新社报道，美国国务卿安东尼-布林肯在中国首都两天的会谈结束时告诉记者，我们和其他国家已经得到中国的保证，它没有也不会向俄罗斯提供用于乌克兰的致命武器援助。

布林肯周一在北京说，他和中国领导人就"稳定"两国关系的必要性达成了共识，同时对深刻的双边分歧保持"清醒的认识"。

布林肯对媒体说："在每次会谈中，我都强调，最高层级的直接接触和持续沟通是负责任地管理分歧和确保竞争不会恶化为冲突的最佳方式"。

他补充说，"从中方对等官员那里，我听到了同样的话：我们都认为需要稳定我们的关系"。

法新社说， 除了台湾这个美中争端的核心问题之外，双边关系在许多问题上仍然紧张，包括技术上的竞争、美国针对中国数字巨头的制裁、贸易、中国境内穆斯林维吾尔族的待遇以及中国在南海的主张。

布林肯先生强调说：“在许多问题上，我们有深刻的--甚至是激烈的--意见分歧。"我们对管理这种关系的挑战不抱幻想”。

美国国务卿表示，华盛顿并不寻求"阻止"中国的经济发展。但美国以安全的名义推出了一些措施，限制中国公司获得某些美国技术，或使它们更难制造尖端的半导体。

布林肯说，美国仍然"意识到"中国带来的挑战，乔-拜登总统的政府认为，中国是美国最大的潜在对手。

他说，"我们希望经济增长。我们希望看到世界各地的成功，当然包括像中国这样的主要经济体"，"但同时，向中国提供可能被用来对付我们的技术不符合我们的利益”。

布林肯补充说，"当中国以非常不透明的方式发展其核武器计划时，当它正在生产高超音速导弹时，当它将技术用于镇压目的时，向中国提供这些具体技术哪里会符合我们的利益？

至于美国与台湾日益紧密的关系，布林肯周一告诉记者，美国并不支持台湾独立。但"同时，我们和其他许多人一样，深切担忧中国近年来，即2016年以来在台湾海峡进行的一些挑衅行为"。

此外，布林肯国务卿说，他已要求中国利用其对朝鲜的影响，终止其导弹发射。他称，"鼓励（朝鲜）采取负责任的行动，停止发射导弹并停止其核计划，这符合国际社会所有成员的利益"。而"中国在推动平壤进行对话和结束其危险行为方面处于独特的地位。

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