新西兰总理希普金斯宣布将访中国与习近平主席见面

新西兰/中国

新西兰总理希普金斯19日宣布将在本周日率领贸易代表团访问中国，将与中国国家主席习近平会面。之前在6月12日他曾宣布过一次要访华的消息，但那次他没有说将与习近平见面。

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路透社消息，新西兰总理克里斯-希普金斯（Chris Hipkins）6月19日表示，他将带领一个包括该国一些最大公司的贸易代表团，于6月25日至30日访问中国。

希普金斯说，在访问期间，他将与习近平主席、李强总理和全国人大常委会主席赵乐际会面。

希普金斯在一份声明中说：“我期待着通过各种面对面的双边会谈与中国领导人会面，届时将讨论气候变化、经济稳定、区域和全球安全、人权和乌克兰战争等议题”。

这位新西兰总理在上周6月12日曾宣布他将在六月底率贸易代表团访问中国的消息，但那一次，他没有说将在中国会见哪些领导人，只说将访问中国三个大城市：北京，天津和上海。

他还说。“这将是自冠状病毒（COVID-19）全球大流行开始以来，首次新西兰总理访问中国，也是自2016年以来，新西兰总理首次率领贸易代表团访问中国。”

据希普金斯上周介绍，即将访华的新西兰代表团将包括乳制品、旅游、教育和博彩等多个行业的代表。

据路透社说，中国是新西兰最大贸易伙伴，新西兰每年对华出口额超过200亿新西兰元。与澳大利亚不同，新西兰近年来并没有因各种争端而面临中国的贸易壁垒。

新西兰是包括澳大利亚、英国、加拿大和美国在内的五眼情报和安全联盟的成员，但历来对中国采取的态度比其盟友更为和解。

然而，由于中国在太平洋地区不断扩大影响力，导致该地区可能出现军事化，新西兰也越来越多地表示出对中国的担忧。

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