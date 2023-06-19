欧洲防长聚会巴黎协调防空战略 法德存在分歧

欧洲/防空

欧洲近20国的防长聚会巴黎国际航展，并在巴黎荣军院举行防空会议，协调防空战略。俄罗斯侵略乌克兰战争像一个电击，让欧洲惊觉“来自天空的威胁”，但是，法国与德国的防空战略存在分歧...

2023年6月19日，在巴黎荣军院举行的欧洲防空会议开幕前，法国国防部长勒科努与他的同行们合影。

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据法新社消息，6月19日在巴黎布尔歇国际航展开幕日期间，法国组织一次有关欧洲防空的部长级会议，由于乌克兰战争暴露了欧洲的防空缺陷，法国总统马克龙希望在柏林推出不适合巴黎的防空项目时，协调欧洲的立场，推动其战略。

法国防长勒科努（Sébastien Lecornu）今天下午在巴黎与近20位欧洲部长和国务秘书聚会，欧盟内部市场专员蒂埃里-布勒东也参加出席。

德国防长鲍皮斯托瑞斯原计划派他的副手参加，但最终还是自己亲自到巴黎出席这次会议。

法新社说，这种对"欧洲空域的防御自主战略"的思考，随后将在欧盟和北约层面上进行。

法国防长莱科努今天在巴黎航展上强调说，在防空方面，"我们有两项职责：为向乌克兰提供援助做好准备，并长期加强（北约）东翼"；以及"回到我们在冷战期间所知道的基本要素，但这些基本要素现在又是相关的，我们需要根据技术飞跃、不同的战略联盟以及对这个世界的破坏不只来自东方的事实，来更新这些基本要素"。

他说："我们不时地需要能够停一停，不屈服于一些纯粹的工业倡议的号角，并向自己提出更安全、更具有战略意义的问题。

据政客POLITICO新闻报道，欧洲十多个国家的国防部长今天在巴黎航展上聚会后，稍晚将在巴黎荣军院开会。专家们也将参加讨论。法国总统马克龙定于今晚在荣军院发表讲话。

该报道说，巴黎和柏林对发展防空系统的分歧是： 法国一直倡导发展"欧洲制造"的防空技术。而以柏林为首的一些欧盟国家不想等待“欧产系统”的开发，而是选择从美国、以色列及在较小程度上从德国购买现成的系统，这引起巴黎的不满。

法新社说，巴黎的倡议似乎是对德国10月份启动的"欧洲天盾"项目的反应，该项目旨在使用德国的Iris-T短程防空系统、美国的爱国者中程系统和美国-以色列的箭-3远程系统。

这个未来的"欧洲天盾"系统已经吸引了16个北约国家，包括英国、波罗的海国家、比利时、荷兰、芬兰和挪威。瑞典也已加入该项目。

但波兰并不信服。巴黎方面则倾向于继续依靠自己的SAMP/T MAMBA中程地空防御系统，同时坚持认为德国项目带来问题。

接近法国行政部门的消息人士警告说，要防止"一个在欧洲范围内技术上无法实现的盾牌项目"。

爱丽舍宫还强调，不仅需要考虑"导弹防御，还需要考虑纵深打击与核威慑"。

投资正在进行中： 柏林计划将其1000亿欧元的特别基金中的50亿欧元用于防空，而巴黎在2024年至2030年期间将投入50亿欧元。

最近几个月，欧洲导弹制造商MBDA与巴黎和罗马签署了一份价值约20亿欧元的合同，为法意SAMP/T系统提供近700枚Aster导弹，还与波兰签署了一份价值22亿欧元的合同，提供44台发射器和几百枚CAMM导弹。

进一步的宣布预计将在周一晚上会议结束时进行，届时法国总统将出席会议。法国、比利时、塞浦路斯、匈牙利和爱沙尼亚之间将签署一份联合采购超短程米斯特拉导弹的意向书。

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