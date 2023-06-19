马克龙：已向乌克兰交付SAMP/T中程地对空防御系统

乌克兰战争/法国/意大利

法国总统马克龙周一宣布，一个SAMP/T中程地对空防御系统已经交付给乌克兰。

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法新社报道，在向乌克兰做出承诺后四个月，法国总统马克龙6月19日星期一宣布，由法国和意大利联合制造的SAMP/T中程地对空防御系统已经交付给了乌克兰，目前这一系统在乌克兰处于可以使用操作的状态。

法国是在2月初宣布向乌克兰提供这种相当于美国爱国者的防御系统。

法国总统马克龙周一在巴黎就欧洲的空中反导防御发表演讲时宣布：“我很高兴能够与我的意大利同事乔治亚·梅洛尼一起向您宣布，法国和意大利联合制造的SAMP/T，现在已经部署在乌克兰并可以操作，它将保护乌克兰的关键设施以及生命。”

SAMP/T（MAMBA）是欧洲第一个中程反导系统。它应该能够帮助乌克兰应对俄罗斯的无人机、导弹和飞机的袭击。

去年12月，一名法国士兵在罗马尼亚向法新社说，有了这个系统，再加上乌克兰的雷达和配备八枚射程约100公里的阿斯特导弹（Aster）的发射器，“我们可以应对相当广泛的空中威胁：包括短程弹道导弹、战斗机、直升机、无人机，甚至巡航齐射多发导弹”。

几个月来，基辅当局一直呼吁帮助乌克兰加强其地对空防御能力，尤其是在去年秋天俄罗斯使用伊朗无人机对乌克兰关键基础设施进行了一波袭击之后。

SAMP/T已经部署在罗马尼亚，以保护黑海康斯坦察港这一具有高度战略意义的地区。

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