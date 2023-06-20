世界难民日：战火1/3乌克兰人离乡 解封中国爆走线潮

世界难民日

今天（6月20日）是世界难民日，今年的主题是“去国离乡的希望”（Hope away from Home）。据联合国难民署14日发布报告指出，今年5月份全球被迫流离失所者人数再创历史新高，达到约1.1亿。

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据该报告显示，截至2022年底，因战争、冲突、气候变化等因素导致的流离失所者人数已达1.084亿，较前年同期增长了1910万，为有史以来最大增幅。在全球被迫流离失所者当中，有3530万是跨越国界寻求安全的难民，有6250万人因冲突和暴力背井离乡，在其所在国内四处漂泊。

众所周知，距乌克兰战争爆发以来已近一年半，据联合国难民事务高级专员办事处 (UNHCR) 称，大约三分之一的乌克兰人被迫逃离家园，目前约有 550 万人在国内流离失所，而约有 630 万人流离失所，成为国外的难民。

难民是世界上最脆弱的群体之一。1951年《难民公约》及其1967年《议定书》 致力于保护他们。《难民公约》和《议定书》是全球仅有的明确涵盖难民生活最重要方面的法律文书。根据这两份文书的条款，难民有权在所在国至少享有其他外国人所享有的待遇，在许多情况下享有与本国公民同等的待遇。

疫后中国“走线移民”的悲歌

至于中国解封后产生的“走线移民”，据美国之音17日的报道，过去几个月来，从美墨边境进入美国寻求庇护的中国公民人数激增。他们中大多数人跨越半球，穿越中南美洲数个国家一路北上，历经重重危险，最后从美墨边境偷渡进入美国。

报道称，他们随身携带的一个黄色资料夹显示着他们的特殊身份。它标志着他们一个多月走线的结束，也象征着他们在美国新生活的开始。

“以前只敢做梦，没想到自己今天真的来到了，” 张旬（音译）对美国之音说。40岁的张旬来自上海，疫情三年坚定了他移民他国的决心，让他最终选择辞去外企的工作，带着妻女走线美国。“离开中国，那这怎么说呢？所有中国人都知道啊，对吧？我们中国政府太强势了。对吧？它的操控能力太强了。 你就算在一些发达城市，就算有钱你可能也被限制的死死的，对吧？”

据美国之音指出，过去几个月来，因为政治和经济原因，像张旬这样走线偷渡美国的中国人越来越多。他们利用厄瓜多尔对中国公民的免签政策，从中国经第三国到达那里，然后一路北上，经过哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉这些中南美洲国家，到达墨西哥，然后跨越美墨边境进入美国。

美国海关与边境保护局的数据显示，今年4月，从美国西南边境越境的中国人超过3200人，同比增长近20倍。

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