华日：中国计划在古巴修建新的军事基地 谈判已近尾声

中美/古巴

中国在古巴的动作越来越引起美国注意，最新情报说，北京与哈瓦那正在谈判在古巴建立一个新的军事训练基地。目前中国和古巴已在岛上联合运行四个窃听站监视美国。

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据华尔街日报6月20日的消息说，北京计划在古巴建立一个新的培训中心，让人看到中国在美国门口驻军的前景。拜登政府正在努力阻止中国在加勒比地区的野心扩张。

北京正在与古巴就在该岛建立一个新的联合军事训练基地进行谈判，引起了华盛顿的警觉，并展开了情报行动。中国此举将导致中国军队驻扎在距离佛罗里达海岸仅100英里的地方。

美国情报报告显示，有关中国在古巴北部海岸设施建设的讨论已进入后期阶段，但尚未结束。拜登政府已经与古巴官员联系，想要阻止这个交易。美方试图告诉古巴，此举可能导致其放弃主权。该报说，白宫拒绝对此置评。

华尔街日报说，布林肯本次中国之行似乎阻止了两国关系的螺旋式下降。但他未能使中国同意美国提出的恢复两国军事交流，以避免误解的建议。根据美国国务院的一份声明，布林肯在北京提出了美国对中国在古巴的情报活动的担忧。

美国官员说，在美国高度机密的新情报中提到了拟议的古巴新训练设施，他们称，这些情报令人信服，但还很零散。美国政策制定者和情报分析人员对它的解读有不同程度的担忧。

窃听站升级

《华尔街日报》6月8日报道，中国和古巴已就在古巴建立新的窃听地点达成原则性协议；白宫将该报道定性为不准确，但没有详细说明。两天后，白宫解密情报，公开确认中国的情报收集设施至少从2019年起就在古巴存在。

现任和前任美国官员表示，一个新的军事设施可以为中国提供一个平台，使其有可能在该岛永久驻扎军队，并扩大其针对美国的情报收集，包括电子窃听。

据一位现任和一位前美国官员说，最令美国担心的是：计划中的设施是中国 "141工程"的一部分，这是中国人民解放军扩大其全球军事基地和后勤支持网络的一项举措。

据美国官员说，中国和古巴已经在岛上联合运行了四个窃听站。据这些官员说，该网络在2019年前后经历了一次重大升级，当时一个站扩大到由四个站点共同运营的网络，中国的参与程度也加深了。

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