印度总理莫迪启程访美 美印关系“转型时刻”

印度/美国

印度总理纳伦德拉-莫迪周二启程对美国进行国是访问。期间，他将与美国总统拜登进行旨在加强双方关系的"高级别对话"，此时华盛顿正与北京在亚太地区争夺影响力。莫迪这次访美，被华盛顿视为“美印关系转折时刻”。

2022年5月24日，美国总统乔-拜登和印度总理纳伦德拉-莫迪在日本东京举行的一次会议上。

广告 继续浏览后续

莫迪作为世界人口最多国家的领导人，将在美国国会发表讲话。周四，他将在白宫接受拜登先生的豪华国宴，这是拜登第三次以国宴规格接待外国政要（前两次是马克龙和尹锡悦）。

上周美国国家安全顾问杰克-沙利文在东京一次简报会上表示，美国预计在印度总理莫迪 (Narendra Modi) 访美期间，美印关系会出现“转型时刻”。

据法新社20日发自新德里的报道说，新德里将莫迪此行称为"扩大和巩固"印美关系的"历史性"机会，但莫迪此行正值他的人权记录受到非政府组织和联合国的严厉批评之时。

尽管有这些批评，莫迪仍然是一位受到西方国家追捧的领导人。这次访问被华盛顿视为加强与印度的商业、技术和军事联系的机会，印度被视为对抗中国地区影响力的亚洲潜在盟友。

据分析人士称，拜登先生和莫迪先生会晤后有望取得若干重大进展，特别是在国防、清洁能源和战略技术领域。

崛起的力量

印度咨询公司“亚洲集团”的马里克（Ashok Malik）认为，新德里和华盛顿之间的关系是由"实用主义"和"非常强大"的经济关系决定的。

马利克先生强调称，在"中国越发异常自信"的亚洲，印度是一个"崛起的大国"。

6月初，在美国国防部长劳埃德-奥斯汀访问新德里期间，美国和印度已经就军事工业合作的新路线图达成一致。

新德里与华盛顿关系转变的背景是：印度通过扩大武器进口的来源和增加国内生产寻求结束对莫斯科的军事依赖。

美国希望通过向印度提供技术合作并与印度共同生产来赢得这一关键市场。而美国并不是唯一正在追求印度的国家。

2020年，在西藏和印度拉达克地区有争议的边界发生致命对抗后，印度加强了与华盛顿和四国集团其他成员的联系，四国集团是由乔-拜登重新发起的非正式联盟，汇集了美国、印度、日本和澳大利亚。

印俄伙伴关系

不过，法新社说，尽管与印度和解将使华盛顿能够挑战中国在供应链中的主导地位，但新德里与莫斯科的关系可能使印度与美国的讨论变得复杂。

作为俄罗斯的长期盟友，印度也许曾呼吁结束在乌克兰的敌对行动，但它从未谴责过俄罗斯的侵略行为。

华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）的唐纳德-坎普（Donald Camp）认为，美国将鼓励印度在俄罗斯问题上"采取更多措施"，但他不认为这个问题是"今年发展（印度-美国）关系的主要障碍"。

观察家研究基金会主席萨米尔-萨兰（Samir Saran）表示，拜登先生和莫迪先生之间的会晤应加强两个大国之间的关系，"尽管两位领导人的个性非常不同"。

预计莫迪先生还将会见刚从北京访问归来的美国国务卿安东尼-布林肯，布林肯是在他的前任迈克-蓬佩奥访华五年后去的北京。

此外，印度总理莫迪还将于周三出席在纽约联合国总部举行的瑜伽表演。他将会见美国商界领袖，希望说服他们在明年印度大选之前在其国家投资。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅