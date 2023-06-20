欧洲空中防御：德法各自不同战略的角力

欧洲防务

欧洲未来的防空将会怎样？面对德国提出的欧洲天空之盾（ESSI）倡议，法国正试图说服其一些盟友考虑采取法国版更多立足于欧洲自主的战略。6月19日，法国主持召开了由大约20个国家参加的欧洲防空战略会议。

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此次会议是在巴黎布尔歇国际航展之际举行。法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）主持、欧洲约20国国防部长及欧洲联盟执行委员会（European Commission）内部市场事务执行委员布勒东（Thierry Breton）与会。

法国电视France24报道，巴黎和柏林就欧洲未来防空各有内容迥异的计划。德国的计划更为先进，德国在乌克兰战争开始后，在国防战略实施历史性转变，投资1000亿欧元用于更新国防。去年10月德国启动了ESSI欧洲天空之盾倡议，这个包括短、中、远程防御的计划颇具雄心。模式是采用以色列的铁穹模式，其雷达和制导导弹能够摧毁大气层以外的目标，其目的是将德国、美国和以色列制造的装备系统。

目前德国的计划获得了17个国家，包括14个北约成员国的支持。

法国和波兰等国一直抵制这项计划，巴黎的计划是向其他欧洲国家配备能够打击6公里以外的欧洲自己的西北风 及太阳能导弹，因此是一种短程防御方案，目的是立足于建立欧洲的战略自主权，而不是通过北约依赖美国，这也是法国总统马克龙一再呼吁的。这意味着需要一个强大的欧洲国防工业以及从集团内部进行大规模采购。目前有爱沙尼亚、匈牙利、塞浦路斯和比利时已对法国方案开了绿灯。

点击视频收看法国电视France24的相关报道

01:52 德国ESSI欧洲天空之盾采用以色列铁穹模式 © france24视频截图

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