欧盟强化经济安全战略 应对中国威胁

欧盟/中国

布鲁塞尔周二公布经济安全战略，提议加强欧盟的武器库，以应对其经济安全受到的威胁，特别是来自中国的威胁，并宣布了一项未来的"倡议"，以更好地控制欧洲公司的海外投资。

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据Politico报道，布鲁塞尔正在采取行动，建立新的权限，以取缔将关键供应链外包给专制国家的公司。阻止欧洲公司在中国等国家生产超级计算机、人工智能和先进微芯片等敏感技术。

据华尔街日报说，欧盟执行机构周二发布了一项经济安全战略，其中包括呼吁成员国考虑对欧洲在可能构成安全风险的其他国家的投资采取新的控制措施。尽管这个文件没有点名具体国家，但官员们表示，其主要目的是降低欧盟与中国和俄罗斯经济关系中的风险。

据法新社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩周二宣布："我们必须确保欧洲公司的资本、他们的知识、他们的专长和他们的研究成果不会被某些国家滥用于军事用途"。

冯德莱恩在新闻发布会上说："因此，我们正在研究以最佳方式建立这样一种工具，我们将在年底前提出一项倡议"，但她没有提供进一步的细节。

欧洲行政部门还打算对2020年底生效的外国投资控制机制重新进行评估，以便可能加强该机制的有效性。

增加欧盟权限

该机制的目的是为了更好地控制外国对欧洲战略部门的投资。但其范围是有限：欧盟委员会没有权限阻止一项投资，因为最终的决定权在成员国手中。

2020年的冠状病毒大流行危机揭示了欧洲供应链的脆弱性，欧洲成为中国关闭其边境的受害者，而乌克兰战争则显示了依赖俄罗斯的天然气供应的风险。

欧盟委员会主席冯德莱恩夫人承认，这些危机"使我们睁开了眼睛"。

尽管这种战略反思并没有正式针对任何特定的国家，但中国显然是被针对的，因为它实际上垄断了稀土，而稀土对于电池和风力涡轮机等许多技术来说是至关重要的。

欧盟委员会主席还说，离开通往中国的单一路线，让我们的供应链多样化是有明智的"。

欧盟经济安全战略将在6月29日和30日在布鲁塞尔举行的欧洲国家元首和政府首脑会议上讨论。

关键技术清单

欧盟委员会希望与27个欧盟国家合作，制定一个共同的框架来评估可能影响欧洲经济的风险，并拟定一份关键技术清单。

欧盟还打算更好地控制军民两用物品的出口。

6月初，欧盟批准建立一个共同机制，以惩罚任何利用经济制裁对任何欧盟成员施压的国家，就像中国对立陶宛所做的那样。

欧盟委员会还对电子芯片等战略部门简化了国家援助的发放规定。3月，欧盟提出了一个文本，以确保其关键原材料的采购。

对于欧盟经济安全新战略引起对保护主义倾向的担忧，冯德莱恩夫人热切地保证说，"经济开放和融入全球市场是欧洲的一个优势。这一点在未来不会改变，这是非常清楚的"。

她的这个战略也以加强欧洲内部市场为基础。她坚持发展伙伴关系并遵守世界贸易组织（WTO）的规则。

法新社说，尽管来自美国的压力要求欧洲对中国采取强硬路线，但布鲁塞尔希望找到自己对北京的立场。

对抗经济恶霸

德国保守派议员菲尔贝尔（Markus Ferber）警告说，"我们需要一个能让我们对抗经济恶霸的计划"，但"如果我们完全与中国脱离关系，欧洲经济将承受后果"。

为欧洲雇主发声的“欧洲商业”联合会（BusinessEurope）呼吁欧盟"在对货物和技术出口以及投资流动实行进一步限制之前"，"仔细"考虑欧洲的利益和竞争力。

该组织敦促说："欧盟必须在保护其安全利益和维持一个有利于贸易和投资的环境之间取得正确的平衡"。

作为一个重要的贸易伙伴，中国也被视为气候变化合作的一个关键角色。中国总理李强在访问柏林时说，他的国家 "非常重视 "与欧盟的关系。

欧盟的公告在背景介绍中写道：

自欧盟成立以来，开放的、基于规则的贸易塑造了欧盟并使其受益。与此同时，日益紧张的地缘政治和更大的地缘战略和地缘经济竞争，以及诸如冠状病毒COVID大流行病和俄罗斯对乌克兰的侵略战争等冲击，都凸显了某些经济依赖性所固有的风险。

这些风险--除非得到适当的管理--会挑战我们社会的运作、我们的经济、我们的战略利益和我们的行动能力。一个全面的战略--包括跨越内部和外部政策的联合行动，以及在欧盟和成员国层面的一整套措施--对于欧盟评估和管理风险，同时保持我们的开放性和国际参与至关重要。

背景介绍

自欧盟成立以来，开放的、基于规则的贸易塑造了欧盟并使其受益。与此同时，日益紧张的地缘政治和更大的地缘战略和地缘经济竞争，以及诸如COVID大流行病和俄罗斯对乌克兰的侵略战争等冲击，都凸显了某些经济依赖性所固有的风险。这些风险--除非得到适当的管理--会挑战我们社会的运作、我们的经济、我们的战略利益和我们的行动能力。一个全面的战略--包括跨越内部和外部政策的联合行动，以及在欧盟和成员国层面的一整套措施--对于欧盟评估和管理风险，同时保持我们的开放性和国际参与至关重要。

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