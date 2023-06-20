"聚会门"：英国议会下院压倒性投票通过对前首相约翰逊的调查报告

英国，政治

英国下议院周一（6月19日）针对前首相鲍里斯·约翰逊“聚会门”丑闻最终调查报告进行投票，以354票对7票的投票结果支持该报告, 该报告认为约翰逊在“聚会门”事件中撒谎。他将被剥夺进入议会大厦的权力。

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这是在约翰逊59岁生日的同一天，英国下议院认可了议会特权委员会的报告结论以及对这位首相进行制裁的建议。报告认为约翰逊 "聚会门 "事件中向议会撒谎，这对于约翰逊是一个严重打击，其政治前途无疑受损。

下议院共有650名议员，投票共354票赞成，只有7票反对，包括现首相苏纳克在内众多保守党议员投了弃权票 。

去年夏天，约翰逊在一系列丑闻后被迫从唐宁街辞职，报告提出对他的惩罚措施，其中包括剥夺他进入议会的权力，而这通常是给与前首相的一个特权。

这份106页的报告于周四公布，报告还建议将他从议会停职90天，这意味着他的选区将提前举行选举，但约翰逊在收到报告结论后不久就辞去了议员职务。

保守党和反对党议员在下议院花了5个多小时对报告发表意见，前保守党首相特雷莎-梅敦促所有议员投票赞成报告，以 "帮助恢复公众对议会民主的信心"。

约翰逊因推动实施了英国脱欧而在保守党内仍然很受欢迎。但根据一项民调，69%的英国人和51%的保守党选民认为他确实对议会撒谎。

曾担任记者的约翰逊在卸任首相后已经找到了一份新工作：他被保守派小报《每日邮报》聘为社论作家。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

01:40 Boris Johnson a été contraint à la démission l'été dernier après une succession de scandales © BRANDON BELL / AFP

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