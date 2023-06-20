莫迪:与中国双边正常关系 边境和平与安宁至关重要

印度/中国

印度总理莫迪出访美国之际，华尔街日报刊出对他的采访报道，其中谈到印度与中国的关系。自2020年喜马拉雅山发生致命冲突以来，两国一直在该边境地区建设基础设施并部署更多部队。

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华尔街日报说，印度和美国的一个共同点是与中国的关系近年来变得越来越紧张，其特点是军事和经济竞争不断加深。

对印度来说，这一挑战就在它的家门口，紧张局势的加剧主要围绕着它与北京在分隔两国的2000英里边界（被称为实际控制线）上几十年的争端。自2020年喜马拉雅山发生致命冲突以来，两国一直在该地区建设基础设施并部署更多部队。

印度官员指责中国违反了边界协议，自2020年以来，两国已举行了18轮军事会谈，旨在防止争端演变成更广泛的冲突。

莫迪说："为了与中国建立正常的双边关系，边境地区的和平与安宁是至关重要的"。我们的核心信念是尊重主权和领土完整，遵守法治，和平解决分歧和争端。同时，印度完全准备并致力于保护自己的主权和尊严。"

该报说，中国国防部没有回应该报通过国务院新闻办公室发出的评论请求。

华盛顿日报说，莫迪先生访问美国期间，预计将与美方完成在印度制造喷气式战斗机发动机的交易，可为先进的轻型战斗机提供动力，并通过一项价值数十亿美元的协议向美国购买高空捕食者武装无人机，以加强对印度洋和喜马拉雅山上与中国有争议的边界附近的监视工作。

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