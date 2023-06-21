“国际联盟”视罗马尼亚为乌克兰飞行员就F-16的受训基地

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据美国“政客”新闻网引述三名知情人士报导，一个西方国家联盟正在关注罗马尼亚作为培训乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机的可能地点，这表明北约国家正在接近启动一项可能在数月内看到乌克兰天空中出现该战机的计划。荷兰和丹麦正在领导这项多国培训工作，但具体问题仍未解决。

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一位西方官员说，“罗马尼亚是联盟正在寻找的训练地点之一”。他与美国国防部的一名现任官员和一名前任官员匿名透露的这一消息。现任和前任五角大楼官员说，西方国家联盟正在努力就在罗马尼亚的一个地点进行战斗机训练的合同进行谈判。他们补充说，制造F-16战机的洛克希德·马丁公司可能会进行培训。

自从美国总统拜登（Joe Biden）上个月表示支持这项工作以来，有关培训计划的细节一直迟迟没有出现。荷兰和丹麦正在领导这项多国培训工作，但合作伙伴还没有解决哪些国家将提供培训所需飞机的问题。

欧洲官员既不确认也不否认正在讨论在罗马尼亚培训乌克兰飞行员的建议。荷兰国防部发言人仅表示，合作伙伴正在努力在东欧建立一个F-16战斗机的训练中心。但关于哪个国家将捐赠战机的讨论还没有定论。

洛克希德·马丁公司的一位发言人指出，该公司首席运营官（COO）圣约翰（Frank St. John）本周发表评论说，只要西方国家同意运送F-16战斗机，该公司就随时准备对乌克兰飞行员进行飞行和维护培训。“F-16战机的交付现在还没有摆上桌面。我们正在非常努力地工作，以尽快开始F-16培训（与丹麦一起培训乌克兰）飞行员，”该发言人说。“交付需要一个单独的决策过程”。

丹麦代理国防大臣普尔森（Troels Lund Poulsen）说，希望能够在7月维尔纽斯北约峰会上及时提出一个“概念”，并且相关培训工作将在今年夏天晚些时候开始。

普尔森周三通过电子邮件表示，“过去几周，我有几次机会与我的同事们讨论培训乌克兰飞行员和F-16战斗机辅助人员的可能模式。我非常高兴地看到，培训F-16飞行员和辅助人员背后的联盟不断扩大”。他补充说，“从长远来看，这将是一个重要的战略步骤”。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）上周听取了关于该小组进展情况的介绍。奥斯汀在访问布鲁塞尔时告诉记者说“有很多工作要做”。

据了解，罗马尼亚空军运营着一支由17架从葡萄牙购买的二手F-16战斗机组成的机队，并正在从挪威购买另外32架战斗机。然而，布加勒斯特方面最近批准了一项购买更先进的F-35战斗机的计划。

罗马尼亚在北约的空中警戒任务中发挥着关键作用，这是一支专门在欧洲天空持续巡逻的国际工作队，以便对侵犯领空的行为作出快速反应。北约国家定期进行紧急行动，拦截在该地区飞行的俄罗斯军机。当被问及是否正在就乌克兰飞行员在罗马尼亚接受培训进行谈判时，该国国防部既没有证实也没有否认其正在考虑。

但在更广泛的评论中，罗马尼亚国防部在周三的一份电子邮件声明中说，该国“欢迎建立北约盟国联盟以提供F-16战斗机飞行员培训的倡议”。声明称：“我们重申，罗马尼亚正在与北约盟友、欧盟伙伴、其战略伙伴和乌克兰领导人密切合作，以确保乌克兰国家有能力抵御和有效抵抗俄罗斯对乌克兰主权领土的非法侵略和占领。”

除丹麦和荷兰外，参与培训的“国际联盟”还包括英国、美国、葡萄牙、挪威和比利时。英国政府上周宣布，乌克兰飞行员将首先接受由英国监督的基本培训和语言课程，然后开始接受战斗机的指导。

当本周在巴黎航展上被问及乌克兰飞行员驾驶F-16战机的计划时，洛克希德·马丁公司COO圣约翰说，该公司已经准备好改装战机，提供培训，或者如有必要，建造新的F-16战斗机来回补将捐赠给乌克兰的战机。

此外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受英国广播公司（BBC）采访时承认乌方反攻的战场进展“比预期的要慢”。他指出，乌军的军事推进并不容易，因为乌克兰20万平方公里的领土已经被俄方布雷。

泽连斯基在受访时还再次为乌克兰接受美制F-16战斗机提出了理由，并表示他相信乌方战斗机飞行员最快可以在8月开始训练，第一批战斗机可以在6或7个月后抵达。

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