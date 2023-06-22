欧盟指没收被冻结的俄资产存在障碍 乌总理：俄罗斯应为重建乌克兰买单

乌克兰/俄罗斯/国际

彭博社6月21日援引其获得的一份文件报导称，欧盟已经评估了“不能从法律上直接没收被冻结的俄罗斯资产”，而是专注于暂时使用这些资产。报导指，欧盟正在“锁定两个选项”，因为该联盟继续寻找利用超过2190亿美元被冻结的俄罗斯中央银行资产，并将其送往乌克兰的方案。

广告 继续浏览后续

“许多资金都在结算巨头欧洲清算有限公司（Euroclear Ltd），到今年第一季度，它们在那里产生了近7.5亿欧元，”彭博社报道说，该集团预计将“在下周欧盟领导人在布鲁塞尔开会时寻求授权，就这项政策开展工作”。

另外，欧盟关于使用被冻结的俄罗斯资产的工作小组成员认为，“没有可信的法律途径，允许仅以这些资产处于欧盟限制性措施之下为由没收被冻结或固定的资产”，但赞成“将投资的暴利引向乌克兰”，彭博社援引该文件报道。

据乌通社报导，乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）周三宣布，乌方正在制定一项机制，允许没收多达5000亿美元的俄罗斯冻结资产。他在英国《卫报》刊登了一篇题为“在所有这些死亡和破坏之后，谁将支付重建乌克兰的费用？一定是普京和俄罗斯”的署名文章。

什米加尔指出，“根据世界银行的数据，重建乌克兰需要4100亿美元。这远远超过了我国2022年的国内生产总值，而且这还不是最终数额。”

什米加尔写道，“俄罗斯已经杀害或伤害了超过22000名乌克兰平民，摧毁和破坏了1500家医院，打击了我们10%的教育基础设施和50%的能源基础设施；240万人的家园被破坏或完全被摧毁。由于俄罗斯军队的行动，乌克兰大约30%的领土可能受到地雷和炮弹的污染。那是一个大约相当于英国大小的地区。破坏的规模是欧洲自第二次世界大战以来从未见过的。”

什米加尔表示，“在历史上，我们第一次有机会将公正的报复原则付诸实施，即侵略者为被破坏的东西提供重建资金。我们必须抓住这个机会，为乌克兰和其他有可能成为侵略受害者的国家创造一个新的希望之光。”

什米加尔提及，“在俄罗斯大规模入侵之后，俄罗斯中央银行持有的超过3000亿美元的外汇储备被冻结在西方。对俄罗斯人的私人资产的搜查和扣押仍在继续。处理扣押受制裁个人和公司资产的国际工作组到今年3月已经发现了580亿美元的俄罗斯资金。”

什米加尔表示，“检测和冻结只是战斗的一半。俄罗斯的资产应该为乌克兰工作。在任何情况下都不应该允许它们回到俄罗斯联邦。这将意味着自由世界的失败和对乌克兰最大的不公正： 俄罗斯将把这些资源用于新的战争，我们的国家将成为废墟。俄罗斯的资金应该成为复苏的主要来源。它不应该由乌克兰人、伙伴国家的纳税人或国际金融组织资助。俄罗斯必须支付。这将是合乎逻辑、公平和公正的。”

文章最后，什米加尔写道，“每一个被发现和没收的俄罗斯国家美元都减轻了伙伴国家的预算。相反，它增加了我们在‘重建更好’的原则下重建经济和基础设施的能力。在一个专制政权害怕攻击其邻国的世界上，扣押俄罗斯资产符合寻求持久和平与全球繁荣的国家的国家利益。因为他们会知道，他们将被迫为一切付出代价。”

6月19日，英国宣布其计划使用制裁和资产冻结，让俄罗斯为乌克兰的重建付出代价。计划中的一揽子措施将使伦敦能够通过修改制裁的目的来保持制裁的有效性。英方新声明的目的将是促进俄罗斯向乌克兰支付赔偿金。

自全面入侵乌克兰开始，西方国家已经冻结了俄罗斯中央银行约3000亿美元的资产。一些美国立法者希望扣押并将这些资金转移到乌克兰用于重建。批评者指出了这一举措的法律隐患，因为主权资产受到“主权豁免”的保护——一个国家不会扣押另一个国家的财产的谅解。扣押主权资产可能在世界其他地方创造一个危险的先例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅