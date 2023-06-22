沙利文将与印度、巴西等国官员开会，推动对乌更广泛的国际支持

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据英国《金融时报》报导，美国总统拜登（Joe Biden）的最高国家安全事务助理将于本周末飞往丹麦，与来自印度、巴西和其他未谴责俄罗斯入侵乌克兰的国家的代表举行一次未经宣布的会议，以促进对基辅的支持。据知情人士透露，来自南非、土耳其以及可能的中国的官员预计将与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）一起参加在哥本哈根举行会议。其中一位人士提醒说，与会者的名单还没有最后确定，在会议之前可能会有变化。

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知情人士说，乌克兰要求与“全球南部”的发展中国家举行会议。其中一位知情人士补充说，华盛顿一直在鼓励中国、印度、巴西、土耳其和南非参加该会议。沙利文将与美国国务院的第三号官员，负责政治事务的副国务卿卢岚（Victoria Nuland）一起赴会。一位欧盟高级官员也将参加。白宫拒绝了置评请求。

计划中的支持会议是在乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)警告说，基辅在本月早些时候发起的反攻以击退俄军的进展“比预期的要慢”。由于这场战争预计将持续到明年，西方官员担心在对其支持者宣扬乌克兰抵抗的美德时，不能确保他们的论点具有更广泛的吸引力。

一位欧洲官员说，“我们很少意识到世界上其他国家有多么不相信”。该官员说：“他们并不信服。承认这一点是很可怕的”。自全面入侵以来，俄罗斯和中国之间的双边贸易飙升，而印度是莫斯科最大的武器出口客户，并大幅提高了俄罗斯原油的购买量，抵消了西方禁运俄原油的影响。两位熟悉计划的人士说，官员们将在非正式场合讨论乌克兰的和平原则。

一位知情人士强调，这次会议不打算产生任何具体结果。美国和其他西方国家支持泽连斯基的10点“和平方案”（Ukrainian Peace Formula）。该建议要求俄军完全撤出，但仍对包括中国在内的其他国家的外交努力持开放态度，以迫使莫斯科结束其入侵行为。

哥本哈根会议将在印度总理莫迪（Narendra Modi）对华盛顿进行为期三天的访问之后举行，在此期间，他预计将与拜登讨论乌克兰问题。沙利文本周表示，虽然印度对俄乌战争有不同的看法，但与莫迪讨论这一冲突将是有益的。他补充说，泽连斯基曾敦促拜登与莫迪等领导人接触。

沙利文本周在讨论莫迪的访问时告诉记者，“我们认为这实际上向联盟和乌克兰发出了一个信息，即我们正在努力代表他们向更广泛的国家进行倡导，而不仅仅是那些在北约中出现的国家……或在七国集团（G7）的会议上（出现的国家）”。

印度、巴西、中国和南非与俄罗斯都是金砖国家，拒绝加入多国对莫斯科的制裁，同时自克里姆林宫入侵邻国以来向其提供不同程度的支持。另一位熟悉哥本哈根会议的人士说，“没有信息”表明中国将以高级别的官员参加会议，但他说有可能有较低级别的官员出席会议，观察讨论情况。

巴西总统卢拉(Luiz Inácio Lula da Silva)一直表示，俄罗斯和乌克兰都应该为这场战争负责，而南非自入侵以来已经加强了与俄罗斯的军事合作。土耳其是北约成员国，在过去十年中与俄罗斯建立了强有力的贸易关系，自入侵以来与莫斯科保持着良好的关系，同时也将自己作为泽连斯基和俄罗斯总统普京之间的经纪人。

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