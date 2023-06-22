法国举办气候峰会 聚焦资助发展中国家

法国/气候

法国在巴黎召集世界40多个国家举行气候峰会，称寻求为发展中国家应对气候变迁解除资金障碍。法国敦促，如果人类大多数人要解决气候危机并摆脱贫困，就需要拿出数千亿美元的资金，为此还需要为全球经济体系推动全面改革。

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法国总统马克龙酝酿此次峰会并为峰会推波助澜。马克龙决心为地球和消除贫困推动巨大的改变。马克龙是这次 "新金融协定峰会 "的主持人，峰会将持续到星期五。

法国总统的一位顾问强调，法国只能承认没有能力单独作出决定，他预计会议将产生一个 "路线图"，而不是具体决定。

国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃也将出席峰会。世界银行新任行长阿杰-班加宣布出席今天的峰会。联合国秘书长古特雷斯和巴西总统卢拉，德国总理朔尔茨和美国财政部长耶伦都将出席峰会。

根据耶伦今天上午在巴黎的讲话，华盛顿将 "敦促 "贫穷国家和发展中国家的债权人参与谈判，希望能重组其债务。

法新社说，中国作为世界上的主要债权人之一，经常被指责没有参与到与西方国家的债务共同重组框架中。

中国将由总理李强代表出席峰会，沙特阿拉伯将由王储穆罕默德-本-萨勒曼尼代表出席峰会。肯尼亚总统威廉-鲁托（William Ruto）也将出席，大约20位非洲领导人也将出席峰会，其中一些国家领导人最近对富国发出了批评的声音，批评西方国家正迅速投入数十亿美元支持饱受战争蹂躏的乌克兰但遗忘世界更多的穷国。

去年11月，在埃及举行的COP27气候谈判期间，在巴巴多斯总理米娅-莫特利提出计划后，出现了召开一个专门峰会的想法。巴巴多斯的声音重新点燃了在这个问题上取得进展的希望，这个问题已经成为穷国和富国之间气候谈判的绊脚石，而富国历来是温室气体排放的主要责任者。

该峰会的目的是紧急整顿国际金融架构，该架构产生于1944年的布雷顿森林协议，当时设立了国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）。

尽管发展中国家在应对热浪、干旱和洪水，以及在摆脱贫困的同时摆脱化石燃料和保护自然方面有巨大的需求，但它们发现很难获得融资。根据一项研究的参考数字，为了实现这一目标，从现在起到2030年，除中国以外的发展中国家每年将不得不花费24000亿美元。而根据国际能源署（IEA）的说法，在这十年中，他们在非化石燃料上的支出从每年2600亿美元增加到近19000亿美元。

在正在辩论的许多议题中，涉及航运的碳排放征收国际税，此一想法是最受欢迎的。世界领导人正在谈论其他形式的税收，以及机构改革、重组穷国的债务、加强私营部门的作用等。

巴巴多斯总理莫特利强烈支持在发生自然灾害时暂停支付债务。

39个小岛屿和沿海国家联盟（Aosis）主席Fatumanava Pa'olelei Luteru告诉法新社，旋风在富国和穷国之间 "没有区别"，但可能 "耗费穷国多年的发展"，该联盟处于争取新融资形式的前沿。

法新社说，富国将被要求履行其承诺，每年出资1000亿美元帮助穷国应对全球变暖。这是一个本应在今年兑现的承诺，经过三年的拖延，南北之间的信任据信受到了深刻的破坏。

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