泰坦号潜水艇氧气今“气绝”舱内有法国大专家 全球摒息

泰坦潜水器/泰坦尼克号

观光大西洋底泰坦尼克号沉船的探险潜水器泰坦自18日稍早下水一小时后即告失联至今，多国搜救至此没有确定消息。潜水艇内载有5人。因潜水艇所配带氧气量耗用预计到今天白天时间可能会耗尽，世界更关注艇上人员安危。而失联的泰坦潜水艇里，5人中包括泰坦尼克号法国人专家。

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据路透社报道称，法国海洋学家保罗-亨利·纳尔若莱（Paul-Henri Nargeolet）是北大西洋失踪的潜水器上的五名人员之一，他的同事约翰称，他是一位世界知名专家，曾在泰坦尼克号沉船中潜水超过35次。

据他的同事约翰还说，“他是泰坦尼克号、该船结构、沉船事故的世界级专家，他也曾在世界的四个角落潜水。他对我们法国人来说是超级英雄。”

约翰说服纳尔若莱写他的书《在泰坦尼克号的深处》，因为他说他的孩子是超级粉丝。

77 岁的纳尔若莱周日与其他四人一起在泰坦潜水器上观光游览泰坦尼克号客轮残骸时失踪，这艘客轮在 1912 年处女航时撞上冰山而沉没，现在躺在大西洋海底。深度约为3,810 米。

至此，大规模的搜救行动正在进行中。此前有消息说，曾经在沉船海域发现海底信号声音，但无法确定，搜寻未果。

约翰说，纳尔若莱这位水下探险家需要有说服力才能写一本书，因为他想把所有的时间都花在潜水上。

纳尔若莱是拥有泰坦尼克号残骸所有权的皇家邮轮泰坦尼克号水下研究总监，在法国海军工作了 22 年之后，他于 1986 年加入法国海洋研究所 Ifremer，开始研究和探索泰坦尼克号沉船。

据约翰说，在探索泰坦尼克号残骸期间，纳尔若莱将大约 5,500 件物品带到了水面，其中包括属于乘客的个人物品，例如双筒望远镜和信件。他说，迄今为止，潜水员唯一没有探索过的船部分是安全保险舱，那里存放着黄金和珠宝。

约翰说，1997 年纳尔若莱的朋友詹姆斯·卡梅隆执导的电影《泰坦尼克号》的灵感就是来自于这位法国探险家拍摄的照片，他对影片中在水池中拍摄的重建质量感到惊讶。

路透社引述自 2009 年起认识纳尔若莱的瑟堡 La Cite de la Mer 航海博物馆馆长伯纳德·考文 (Bernard Cauvin) 说：“纳尔若莱是一个非常谦虚、非常平静的人，他对自己很有信心，但他很严谨。如果他不确定的话，他是不会就去某个地方。”

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