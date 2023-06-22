纽约时报：云计算正在成为中美科技战的新阵线

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中央社援引《纽约时报》报导，在美国与中国的数字冷战中，美国当局正在日益关注一个新的目标：中国科技巨头的云计算业务。

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根据5位知情人士，在过去18个月里，拜登政府和国会议员们正在加紧脚步，探索如何解决阿里巴巴和华为等中国科技巨头云计算部门所衍生的安全问题。

其中的3位消息人士表示，美国官员曾讨论是否可针对在美营业的中国企业制定更严格的规范，以及如何应对这些公司的海外扩张行动。

另3名消息人士说，拜登政府曾与美国云计算公司谷歌（Google）、微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）进行讨论，以了解它们的中国竞争对手的营运方式。

近年来，美国试图封锁中国获得关键技术的途径，同时也希望限制中国科技和电信公司在海外的影响力。如今美方又将矛头指向中国云计算相关企业，此举恐将进一步扩大华盛顿和北京科技战的范围。

本月20日，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅告诉来访的美国国务卿布林肯，美国必须停止干涉中国的技术发展。

不过，美国官员担心，北京可能利用中企在美国和国外的资料中心获取敏感资料，这与先前对中国电信设备和短视频平台TikTok的担忧类似。云计算是数字经济背后的重要推手，可支持影音串流等服务，并让企业得以运行人工智能程序。

针对相关报导，白宫发言人拒绝置评；华为没有发表评论；拥有云端业务的阿里巴巴和腾讯也没有回应置评请求。谷歌、亚马逊和微软都拒绝评论。

华盛顿智库“新美国基金会”的资安政策专家塞克斯（Samm Sacks）表示，对云计算的兴趣反映出拜登政府关注中国在网路基础设施和网路数字服务方面的影响力。

截至目前，美国限制中国科企的努力，其成绩可以说是好坏参半。

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