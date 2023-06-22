美海军绝密声学探测系统日前听到了其认为是泰坦号内爆的声音

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据《华尔街日报》6月22日报导，参与搜索的官员说，一个旨在发现敌方潜艇的绝密军事声学探测系统在“泰坦”号潜水器开始执行任务数小时后首次听到了美国海军怀疑是该潜水器内爆的声音。据一位美国国防部官员说，几乎在“泰坦”号潜水器失去通讯后，美国海军就开始监听它。美国国防官员说，在该潜水器周日失踪后不久，美国的系统检测到它怀疑是周四发现的碎片地点附近的内爆声，并将其发现报告给现场的指挥官。

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美国海军一位高级官员在一份声明中告诉《华尔街日报》，“美国海军对声学数据进行了分析，发现了一个异常情况，与泰坦号潜水器在失去通讯时运行的大致地点附近的内爆或爆炸相一致，虽然不是确定的，但这一信息立即与事件指挥官分享，以协助正在进行的搜索和救援任务。”

美国海军以国家安全为由，要求不透露所使用的具体系统的名称。报导指，旨在探测敌方潜艇的水下麦克风首次探测到“泰坦”号潜水器惨案。

稍早时，美国海岸警卫队表示，失踪的“泰坦”号潜水器在泰坦尼克号残骸附近内爆，艇内的五人全部死亡，包括一名驾驶员和4名乘客。

美国海岸警卫队第一区队的梅杰少将（John Mauger）说，在搜寻该潜水器时发现的碎片“与该艇的灾难性内爆相一致”。

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