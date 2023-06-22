美海岸警卫队指泰坦号潜水器内爆，艇内五人全部死亡

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据美联社6月22日报导，美国海岸警卫队表示，失踪的“泰坦”号潜水器在泰坦尼克号残骸附近内爆，艇内的五人全部死亡，包括一名驾驶员和4名乘客。

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美国海岸警卫队官员在周四的新闻发布会上说，他们已经通知了“泰坦”号潜水器乘员的家属，该潜水器已经失踪了数日。

美国海岸警卫队第一区队的梅杰少将（John Mauger）说，在搜寻该潜水器时发现的碎片“与该艇的灾难性内爆相一致”。

梅杰表示，“在这一高度复杂的搜索行动中，人们给予了大量的支持，这一点非常值得赞赏。我们向乘员的朋友和亲人表示最衷心的慰问。”

美国海底勘探公司“海洋之门”（OceanGate Expeditions）在一份声明中说，艇上的所有五人，包括该公司首席执行官拉什（Stockton Rush），据信已经死亡。

驾驶员拉什、和四名乘客巴基斯坦裔英国富商沙扎达.达伍德（Shahzada Dawood）和他19岁的儿子苏勒曼.达伍德（Suleman Dawood）、英国探险家哈丁（Hamish Harding）和法国深海潜水专家亨利.纳若莱（Paul-Henry Nargeolet）“不幸遇难”。

沙扎达-达沃德和他的儿子苏莱曼-达沃德、哈米什-哈丁和保罗-亨利-纳格莱 "不幸遇难"，OceanGate在一份声明中说。

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