俄外交官蹲守被取消的驻澳使馆新址不走 澳总理叹天冷不易

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据澳大利亚广播公司（ABC）报导，澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）23日在坎贝拉出席新闻发布会时嘲弄了一名俄罗斯外交官，该外交官蹲守在位于堪培拉的澳洲议会大厦附近的土地上，无视一项将俄使馆新址驱逐出该地点的新法律。

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《澳大利亚人报》早前披露，一名孤独的俄罗斯外交官拒绝离开以前由俄方持有的土地，以便在未来建立新的大使馆，这引发了与澳大利亚联邦警察的对峙。澳洲警方无法将这名蹲守的俄罗斯外交官带走，尽管该地点作为俄使馆新址的计划已被驳回，因为他拥有外交豁免权。

这片地原计划用于在澳大利亚首都堪培拉建造新的俄罗斯大使馆，直接毗邻议会大厦。澳大利亚政府上周以国家安全为由终止了其租约。这随后引发了堪培拉与莫斯科的外交争论，后者发誓要通过司法手段挑战这一决定。

阿尔巴尼斯表示，澳洲政府已经开始了收回该片地所有权的程序，并表示仍然相信其这样做的法律地位是健全的。就记者提问，政府是何时知道俄罗斯外交官被指蹲守不走，以及将采取什么行动，还有为什么俄罗斯早在2008年就获得了该片地的租赁批准的提问，阿尔巴尼斯回答说，“我不对2008年负责，但2008年的世界也是不同的。那是一个不同的时代，但我认为人们必须看一看当时发生的那个过程。”

阿尔巴尼斯表示：“我的政府所负责的是现在，我的政府已经作出了回应。我们对国家安全建议作出了反应，而且我们迅速作出了反应，我感谢联盟党和所有中立议员在这样做时的支持。”

阿尔巴尼斯回顾说，“6月15日，《2023年内政法》终止了俄罗斯联邦提出的在议会大厦旁边设立外交机构的租约。因此，不要搞错了，上周联邦议会确实采取了果断的行动来解决这个地点带来的国家安全挑战。我们对我们的法律地位很有信心，当（澳洲）国家安全委员会，以及成员们，当我们考虑这个问题时，当然，我们预计俄罗斯会对我们的反应不满。”

阿尔巴尼斯补充说，“我们预料到了这一点，但我们对我们的立场非常有信心，联邦正式拥有该场地的程序正在进行中。但我可以提出这个观点吗？俄罗斯大使馆在当地所代表的国家安全威胁，与一些站在那里的草皮上的家伙是不一样的，我们不认为他们真的对我们的国家安全构成威胁。”

报导指，澳大利亚政府上周在创纪录的时间内匆匆通过了一项法律，取消了俄罗斯对该片地的租约，阻止俄国在那里建造新的使馆大楼。俄罗斯于2008年取得租约，并于2011年获得建筑计划许可，但去年澳大利亚国家首都管理局取消了该租赁权，理由是俄方对该地的开发时间太久。

俄罗斯政府已对旨在阻止其在当地建造新使馆的法律提出了司法挑战。但澳洲内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，即便如此，堪培拉的立场将在法庭上被证明有理。

克莱尔·奥尼尔告诉媒体说：“我们对自己的立场怀有信心。我们正在寻求管理的国家安全问题是在离议会大厦一箭之遥的地方建造第二个俄罗斯国家大使馆的建议”。她指出，“我们处理了国家安全问题，正如总理所说，一个坐在工地上的家伙并不对这个国家构成国家安全威胁。”

阿尔巴尼斯接着打趣说，“特别是当外面如此寒冷的时候”。

在野的澳洲影子外长伯明翰（Simon Birmingham）的语气更加尖锐，并指阿尔巴尼斯政府“不应接受这种公然违反法律的行为”。他说，“澳大利亚人希望我们的法律能够得到尊重和遵守”。伯明翰表态称：“我们将支持政府和执法机构维护澳大利亚的法律，包括使用所有的法律手段来驱逐任何在该片地上非法的人”。

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