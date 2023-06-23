泰坦号潜艇“灾难性内爆” 死者亲属哀悼

泰坦尼克号/泰坦号

在深潜探访泰坦尼克号沉船过程中，名为泰坦号潜水器在北大西洋发生内爆引发海难被确认。潜水艇中5人全部丧生。遇难者的亲属和同事周五表示哀悼，也引发了人们对此类深海探险安全规则的质疑。目前深海发现的只是泰坦号部分残件，遇难者遗体尚没有被发现。初步分析指深水潜下时遭遇的强大压力，挤压潜水器，引发潜水器内部压差瞬间爆炸。

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据路透社今天报道称，作为国际救援工作的一部分，一艘加拿大船上部署的机器人潜水器于周四发现了自周日以来失踪的泰坦潜水器的残骸。

该潜水器的残骸在距离泰坦尼克号沉船船头约488 米的海底被发现。潜水器下潜在大约 1 小时 45 分钟后就与水面舰艇失去了联系。美国海岸警卫队海军少将约翰·莫格表示，潜水器潜至海面以下 4 公里处。他周四告诉记者，这些碎片与“潜水器灾难性的内爆”相符。

泰坦号遇难的五人包括美国OceanGate Expeditions公司的创始人兼首席执行官斯托克顿·拉什(Stockton Rush)，该公司运营这艘潜水器，并收取每人25万美元的费用来进行探访泰坦尼克号之旅。并由他正在驾驶这艘潜船。

其他人是 58 岁的英国亿万富翁兼探险家哈米什·哈丁 (Hamish Harding)；48 岁的巴基斯坦出生商人沙赫扎达·达伍德 (Shahzada Dawood) 和他 19 岁的儿子苏尔曼 (Suleman) 都是英国公民；法国海洋学家 Paul-Henri Nargeolet，77 岁。

据OceanGate致哀说：“这些人是真正的探险家，他们有着独特的冒险精神，以及对探索和保护世界海洋的浓厚热情。”英国亚洲信托基金代表达乌德家族发表声明称：我们对沙赫扎达和他心爱的儿子苏尔曼的不幸去世表示哀悼。这对父子踏上了探访传奇泰坦尼克号残骸的旅程，原本或是一个美好的父亲节的情愫与礼物表达。

苏尔曼·达伍德就读的苏格兰斯特拉斯克莱德大学也发表了哀悼声明。

英国泰坦尼克号探险家迪克·巴顿（Dik Barton）向他的朋友纳格奥莱特（Nargeolet）的工作表示敬意，但也指出了该船设计和维护中提出的问题。他指出，“事件发生后，每个人都应变得明智，但正如我们之前所听到的，不幸的是，这里有很多危险。”

据路透社说，2018 年，在一次潜水器行业专家研讨会和 OceanGate 前海事运营主管提起的诉讼中，人们提出了有关泰坦号安全的问题，该诉讼于当年晚些时候达成和解。

全球媒体对泰坦号搜寻的报道掩盖了上周希腊附近一艘移民船失事造成数百人死亡的更大灾难消息。

来自美国、加拿大、法国和英国的团队花了几天时间扫描大片公海寻找泰坦。一款海洋应用程序显示，应美国海军要求前往该地区的法国科考船阿塔兰特号周五仍在附近。它周四才带着深海机器人抵达搜索区域。美国海岸警卫队的莫格表示，现在判断泰坦号何时遭遇海难命运还为时过早。他说，声纳浮标在水中使用了三天多，没有检测到内爆。

残骸的位置距离泰坦尼克号沉船相对较近，表明它可能就发生在周日下降即将结束时。美国海军表示，当与泰坦失去联系时，对声学数据的分析发现，潜水器所在位置附近存在“与内爆或爆炸相符的异常现象”。

一名海军高级官员在《华尔街日报》首先引用的一份声明中表示，其信息“虽然不是明确的”，但已与搜索任务的指挥官分享。《华尔街日报》援引未透露姓名的美国国防官员的话说，声音是由用于探测敌方潜艇的系统接收到的。

著名导演詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron)执导了 1997 年奥斯卡获奖影片《泰坦尼克号》，这部影片极大地重振了全球对 1912 年沉没的英国远洋客轮的兴趣。他说，他在第一天就得知了测得声学发现，并知道这意味着什么。导演称，“我给我认识的每个人都发了电子邮件，说我们失去了一些朋友。潜水艇发生了内爆。”

曾驾驶潜水器冒险前往沉船残骸的卡梅隆如此告诉路透社。他说他本周一发送了这些电子邮件。

据悉尼大学海洋机器人学教授斯特凡·威廉姆斯表示：“可能需要加强监管，更好地了解此类潜水器的设计、制造和认证方式，以便在深海环境中安全使用。”

科学家兼记者迈克尔·吉伦 (Michael Guillen) 在 2000 年的一次探险中曾被困在沉船的螺旋桨中，但幸存下来，他说：“我们需要停下来，停下来问这个问题，即你为什么想去看访泰坦尼克号，以及如何才能安全到达那里？”

路透社说，泰坦尼克号在首航时撞上冰山后沉没，船上1500多人丧生。

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