美印联合声明：反对破坏稳定或试图以武力改变现状的单边行动

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据路透社报导，在美国总统拜登（Joe Biden）6月22日主持的印度总理莫迪（Narendra Modi）对华盛顿的国事访问中，美印两国宣布他们是“世界上最亲密的伙伴之一”。在莫斯科于乌克兰发动侵略战争之际，华盛顿一直对印度与俄罗斯的密切关系感到沮丧。在联合新闻发布会期间，莫迪没有直接谈到中国或俄罗斯，拜登只是在回答记者的问题时提到了中国。但两人在2个半小时的私下会晤后发表的一份联合声明中似乎有内容针对这两个国家。

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两国领导人会后发表的美印联合声明一开始写道，“拜登总统和莫迪总理今天确认了美国和印度作为世界上最亲密伙伴之一的愿景：一个带着希望、雄心和信心展望21世纪的民主国家伙伴关系。美国和印度的全面全球战略伙伴关系建立在新的信任和相互理解的基础上，并因将我们国家密不可分的温暖的家庭和友谊纽带而变得更加丰富。”

声明续称，“我们将共同建立一个更加强大、多样化的美印伙伴关系，推动我们的人民在尊重人权以及民主、自由和法治的共同原则基础上实现对光明和繁荣未来的渴望。当我们通过一系列多边和区域集团——特别是四方安全对话（Quad）——为实现一个自由、开放、包容和有韧性的印度-太平洋而努力时，我们的合作将为全球利益服务。我们两个伟大的国家之间的伙伴关系涉及到人类事业的任何角落，跨越了海洋和星空。”

就国际问题“深化战略趋同”，声明指出，“作为全球伙伴，美国和印度申明，基于规则的国际秩序必须得到尊重。他们强调，当代全球秩序是建立在《联合国宪章》、国际法以及尊重国家主权和领土完整的原则之上的。”

声明补充说，“拜登总统和莫迪总理对乌克兰的冲突表示深切关注，并对其可怕和悲惨的人道主义后果表示哀悼。两位领导人强调，战争对全球经济体系，包括对粮食、燃料和能源安全以及关键供应链的影响日益严重。他们呼吁作出更大努力，以减轻战争的后果，特别是在发展中世界。两国进一步承诺向乌克兰人民提供持续的人道主义援助。他们呼吁尊重国际法、《联合国宪章》的原则、以及领土完整和主权。两国一致认为乌克兰冲突后重建的重要性。”

声明提及，“美国和印度重申，他们决心抵制任何单方面颠覆多边体系的企图。两国领导人强调有必要加强和改革多边体系，使其更好地反映当代的现实。在此背景下，双方仍致力于联合国的全面改革议程，包括通过扩大联合国安理会常任理事国和非常任理事国的类别。”

声明称，“拜登总统赞同全球治理必须更具包容性和代表性的观点，重申美国支持印度成为改革后的联合国安理会的常任理事国。在此背景下，拜登总统欢迎印度成为联合国安理会2028-29年任期的非常任理事国，因为印度对联合国系统作出了重大贡献，致力于多边主义，并积极和建设性地参与了关于安理会改革的政府间谈判进程，其总体目标是使联合国安理会更有效、更具代表性和更可信。”

声明还表示，“拜登总统和莫迪总理再次承诺增强四方安全对话的能力，使其成为促进全球利益的伙伴关系。两位领导人欢迎四个海洋民主国家在上个月的广岛峰会上取得的进展，以进一步推动一个积极和建设性的议程，促进印度-太平洋的和平与繁荣。两位领导人欢迎在印太海域态势感知伙伴关系（IPMDA）方面取得的进展，通过该伙伴关系，四方安全对话伙伴正在提供整个印度洋、东南亚和太平洋地区的海洋领域数据。将于2024年在印度举办的四方安全对话会议将是继续对话和巩固合作的另一个机会。”

声明指，“领导人承诺继续与环印度洋联盟、印太海洋倡议和东盟等区域平台合作，以实现共同的愿望，应对印太地区的共同挑战。莫迪总理欢迎美国加入印太海洋倡议，拜登总统欢迎印度继续作为观察员参与蓝色太平洋伙伴计划。两位领导人还欢迎两国政府就包括南亚、印度-太平洋和东亚在内的区域问题加强磋商的深度和速度，并期待着我们的政府在2023年举行首次印度洋对话。”

声明表示，“拜登总统和莫迪总理重申他们对一个自由、开放、包容、和平和繁荣的印太地区的持久承诺，尊重领土完整和主权以及国际法。两位领导人都对胁迫性行动和不断加剧的紧张局势表示关切，并强烈反对试图以武力改变现状的破坏稳定或单边行动。双方强调，在应对包括东中国海和南中国海在内的基于海洋规则的秩序所面临的挑战时，遵守国际法，特别是反映在《联合国海洋法公约》中的国际法，以及维护航行和飞越自由的重要性。”

随后，除了谈及对缅甸局势和朝鲜导弹试射和核项目的共同关切外，声明指，“美国和印度站在一起打击全球恐怖主义，并明确谴责一切形式和表现的恐怖主义和暴力极端主义”。值得一提的是，两国领导人“强烈谴责跨境恐怖主义和使用恐怖主义代理人，并呼吁巴基斯坦立即采取行动，确保其控制下的领土不被用于发动恐怖主义袭击。”

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