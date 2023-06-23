莫迪在美国国会讲话：印度很快就会成为第三大经济体

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正在对美国进行国事访问的印度总理莫迪（Narendra Modī）6月22日应邀向美国国会两院联席会议发表讲话。莫迪在当谈到印度经济近年的发展状况时表示，“当我第一次作为总理访问美国时，印度是世界上第10大经济体。现如今，印度是第五大经济体。印度很快将成为第三大经济体。我们不仅在增长，而且还在快速增长。当印度增长的时候，整个世界都在增长。”

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借此机会，莫迪也成为了首位在美国国会发表两次讲话的印度总理。他也是继以色列总理内塔尼亚胡之后，第二位获得该荣誉的国际领导人。据悉，莫迪的讲话受到了在场美国国会议员的15次起立鼓掌和79次掌声。

莫迪在讲话中对美国国会赋予他的荣誉表示感谢，并对14亿印度人民的支持表示感谢。他说：“在美国国会发表讲话总是一种巨大的荣誉。能够两次这样做是一种特殊的荣幸。对于这一荣誉，我向14亿印度人民表示最深切的谢意。”

莫迪还赞扬美国国会一起庆祝印度和美国这两个民主国家之间的联系。他说：“我可以体会到耐心、说服力和政策的争斗。我可以理解思想和意识形态的辩论。但我很高兴看到你们走到一起，庆祝两个伟大的民主国家——印度和美国之间的联系。”

莫迪说：“民主是我们神圣的共同价值观之一。纵观历史，有一点是明确的，民主是支持平等和尊严的精神。民主是欢迎辩论和讨论的理念。民主是为思想和表达插上翅膀的文化。印度很幸运，自古以来就拥有这样的价值观。印度是民主之母”。他在讲话中还提到了印度和美国之间的文化多样性，强调了印度裔美国人的贡献以及文化交流对促进理解和友谊的意义。

莫迪说，“美国的建立是受到一个人民平等的国家的愿景的启发……这里数以百万计的人根在印度，他们中的一些人自豪地坐在这个会议厅里，我身后就有一个”。他在谈到身后的印度裔美国副总统哈里斯（Kamala Harris）说，“我被告知，‘萨莫萨党团会议’(samosa caucus)现在是众议院的味道。我希望它能在这里带来印度文化的充分多样性。”

莫迪表示，“我们向圣雄甘地和小马丁·路德·金致敬，我们缅怀其他许多为自由、平等和正义而努力的人”。他在讲话中还强调了印度充满活力的民主、多样性的团结以及对包容性发展的承诺，并提及政府采取的举措。

莫迪说，“去年印度庆祝了独立75周年。每个里程碑都很重要，但这个里程碑很特别。我们庆祝了我们在经历了一千年的这种或那种形式的外国统治后获得自由的75年的非凡历程。这不仅是对民主的庆祝，也是对多样性的庆祝。”

似乎是在间接回应外界对其政府打压少数族群的批评声音，莫迪说，“印度是世界上所有信仰的家园，我们庆祝所有的信仰。在印度，多样性是一种自然的生活方式，今天，世界想越来越多地了解印度。”

莫迪在讲话中还特别提到印美两国关系近来的“重大发展”。他说：“在过去的几年里，在人工智能（AI）方面取得了许多进展。同时，在另一AI——美国（America）和印度（India），也有了更多的重大发展。”

莫迪还提及，妇女在塑造现代印度的美好未来方面发挥着重要作用。他强调，印度的愿景不仅仅是惠及妇女的发展，而是由妇女主导的发展，让妇女引领进步的旅程。莫迪并以印度女总统德劳帕迪·穆尔穆的励志故事作为例证。

莫迪说，“今天在现代印度，妇女正带领我们走向更美好的未来。印度的愿景不仅仅是使妇女受益的发展。它是由妇女领导的发展，妇女引领着进步的旅程。一位妇女从一个卑微的部落背景中崛起，成为我们的国家元首……”

莫迪强调了印度对可持续发展和环境管理的承诺，提到了履行《巴黎协定》承诺和推广可再生能源等举措。他说：“我们成为二十国（G20）集团中唯一实现巴黎承诺的国家。我们比2030年的目标提前9年使可再生能源占到我们能源的40%以上。但我们并没有就此止步。在格拉斯哥峰会上，我提出了LiFE使命……我们的使命是支持地球的进步，支持地球的发展。”

就印美合作，莫迪强调，在应对21世纪从经济增长到技术进步的各种挑战方面，印度和美国之间需要建立强有力的伙伴关系。他说，“今天，美国已经成为我们最重要的国防伙伴之一。当今，印度和美国在太空和海洋、科学和半导体、初创企业和可持续性、科技和贸易、农业和金融、艺术和人工智能等方面进行合作。”

莫迪表示：“过去的每一位印度总理和美国总统都使我们的关系更进一步，但我们这一代人有幸将其推向更高的高度。我同意拜登总统的观点，即这是一种决定性的伙伴关系，因为它服务于更大的目的。”

莫迪在谈到印度的发展时说：“我们的愿景是：‘人人受助、人人发展，人人信赖’。我们正专注于基础设施的发展。我们已经提供了近1400万套住房，为超过1.5亿人提供住所，这几乎是澳大利亚人口的6倍。”

莫迪还强调了多边主义的重要性，并呼吁改革全球机构以更好地反映不断变化的世界，强调印度和美国在塑造一个基于国际法的新世界秩序方面的共同努力。他并谈到了正在发生的恐怖主义和激进主义的威胁，强调需要采取集体行动来防止流血和人类痛苦，特别是在印太地区。

就俄乌战争，莫迪表示，需要通过对话来结束乌克兰的战争。他谈到，“这不是一个战争的时代，而是一个对话和外交的时代，我们都必须尽我们所能来停止流血和人类的痛苦。印太地区的稳定已经成为我们伙伴关系的核心关注点之一。我们有一个自由开放的印度-太平洋的共同愿景。在9.11袭击事件发生20多年后，在孟买的26.11事件发生10多年后，恐怖主义和激进主义仍然存在。”

演讲最后，莫迪并对印美关系的未来表示乐观，强调了在各个领域的合作机会，包括国防、太空、技术、贸易和应对气候变化等。

莫迪说：“当我2016年来到这里时，我说我们的关系正处于一个重要的未来，这个未来就是当今。”

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