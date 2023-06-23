贩运芬太尼：四家中国企业和八名中国公民在美国被起诉

法新社从华盛顿报道，美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）周五宣布，四家中国企业因涉嫌贩运用于制造危险的芬太尼的化学品而在美国被起诉。

芬太尼是一种合成阿片类毒品，其效力比海洛因强50倍。

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美国司法部长在新闻发布会上补充说，这些企业的八名员工或者是经理也受到起诉，其中两人已被逮捕。美国司法部长还强调，对于美国司法来说，这一案件是“首例”。

根据美国司法部长，其中的一家公司被指控“向美国走私超过200公斤的化学前体，用于制造超过50公斤的芬太尼，这一数量足以杀死2500万美国人”。

芬太尼是一种合成阿片类毒品，其效力比海洛因强50倍，目前是18至49岁年龄段的美国人的头号杀手。

中国于2019年禁止向美国出口芬太尼，这一决定受到当时的特朗普政府的赞扬。

但是，根据专家们说，中国继续向墨西哥和中美洲国家供应制造芬太尼的化学前体，然后，一些奸商在这些国家再生产芬太尼，并把它们运往美国。

过去，在芬太尼过量致死的危机发生时，中国否认自己有任何责任，中国指责说，问题是美国社会及美国的制药公司。

在美国，与阿片类毒品过量相关的死亡人数近年来激增，2020年是6万9千人，2021年增加到8万1千人，2022年再增加到11万人。

华盛顿最近已经制裁了被指控参与芬太尼贩运的几家中国公司。

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