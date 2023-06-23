马克龙专访：聚焦新全球融资契约峰会

6月22-23日，巴黎召开了新全球融资契约峰会，约40位国家元首、政府首脑以及主要公共金融机构代表参会，希望调和南北国家之间的信任问题、发展和气候之间的兼容性。峰会上，法国总统马克龙呼吁，“任何国家都不应该在减少贫困和保护地球之间做出选择”，必须“对已经过时的国际金融机构进行改革”，“增加公共资金的投入，同时获得私人资金的更多参与”。在法国国际广播电台、法国24电视台、Franceinfo的联合专访中，马克龙就重点问题作答。

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世界团结的重要性

马克龙表示，想要拯救地球，首先就要斡旋、调和。“我们生活在一个分裂的时刻，而如果世界继续分裂下去，无论是与贫困作斗争，还是保护生物多样性，应对气候变化，这些统统都无法实现”。所以，将各个大洲的这些国家领导人聚集在一起是很有意义的。“就比如昨日达成的赞比亚债务重组协议，中国领导人在场。而如果没有中国，这件拖延了多年的事情就做不成”。

马克龙表示，在减排计划的分类中，法国处于非常发达，富有，污染也非常严重的这个类别。而我们的目标是确保例如法国这种富裕国家和新兴国家之间达成协议，确保印度，尼日利亚，中国等这些类别的国家，能够在减少污染的情况下，继续发展，这样我们才能在全球范围内打赢这场仗。同时我们还要帮助发展中国家和最贫穷的国家与贫困作斗争。不过，这些国家不是排放大国，所以目前的焦点，还是要让富裕国家减排，同时让大型新兴国家在不增加排放的情况下，能够继续发展。

要不要团结俄罗斯？

作为金砖国家和碳排放大国，俄罗斯缺席本次峰会。对此，马克龙表示，本次峰会的议程是既保气候与生物多样性，也保发展，尊重每个国家的发展道路，投入更多的公共资金，同时动员更多的私人融资。我们需要谁来做成这件事？我们需要美国，中国，G20国家，主要的新兴国家和最贫穷的国家的参与。他们都来了。俄罗斯参与的77国集团也派代表来了。俄罗斯是一个非常大的碳排放国，我们必须伴随这类国家进行过渡。

马克龙表示，“法国一直是一个促进和解的大国...但今天必须明确指出，只有尊重国际法，才能恢复与俄罗斯的对话”。“如今，俄罗斯已经将自己置于一种不再尊重国际法的境地，通过向其邻国乌克兰发动帝国战争，再次成为二十一世纪唯一的殖民大国，同时通过瓦格纳集团掠夺和虐待平民，破坏非洲的稳定。鉴于这些情况，俄罗斯对国际社会没有起到有益的作用”。

这场峰会是否是马克龙在法国不尽人意的气候领域所做的某种方式的自我救赎？

马克龙表示，自己从没这么想过。虽然法国在可再生能源领域的动作稍显落后，但只要在其他领域协同进步，最终的整体减排才是最重要的。举例来说，法国占世界排放量的1％，航空领域占全球排放的3％至4％，而这当中一半的飞机都是法国制造的。如果法国能够在未来几年当中设法使航空领域脱碳50%，仅这一步，就足以让法国拿到一个整体较为满意的减排结果。

发展和气候是兼容的吗？以塞内加尔为例，法国在本次峰会上宣布以25亿欧元支持该国移动可再生能源的发展。这是否意味着塞内加尔必须放弃开采天然气？

马克龙表示，“我们绝不能让任何国家陷入在贫困与气候和生物多样性之间做出选择的两难境地。这是不可能的”。“法国无权对其他国家说，你们无权开发这样或那样的资源项目，因为它对地球生态不利”。事实上，日前与塞内加尔达成的能源过渡协定的目的，是使塞内加尔能够在继续创造财富的同时减少排放，并实现过渡。塞内加尔将致力于在其组合中拥有40％的可再生能源，但它当然可以开发天然气，将被允许开发这些天然气项目。这是因为，天然气是一种过渡能源，我们这个星球仍然需要在接下来的几十年当中需要天然气。“我们当然不能对塞内加尔说，你们有天然气，但你们没有使用它的权利。为什么 ?因为就算在欧洲，也有一些国家重新开放了燃煤电厂”。“气候和贫困是人类需要共同解决的问题，如果我们不能赢得这场共同的气候贫困斗争，谁都无法成功。我们别无选择，因为南方国家是生物多样性保护区的重点，其地理位置也拥有地球之肺。这就是为什么我们为森林发起了大型基金”。

法国应该勾销非洲国家的债务吗？

马克龙表示，非洲国家债务重组问题的背后，是可持续的融资机制。若对债务一笔勾销，之后便无人愿意再提供贷款。对于那些实际上拥有极大生物多样性，拥有大比例青年人口的非洲国家，我们要做的就是迅速重组这些国家的债务。“我们在过去15年中遇到的一个大问题是，工业七国取消了一些国家的部分债务，这些国家转头便去找中国重新借贷。这样的事情遍布非洲大陆”。“面对这样的情况，两年前在法国的倡议、意大利的主持之下，G20国家出台了一个国际框架，并邀请中国参加。中国必须参加。这一框架已经用于乍得和赞比亚。如果向此前放弃苏丹债务一样放弃其他国家的债务，这基本等同于给中国献上大礼包”。

找中国贷款，是贫困国家的陷阱吗？

马克龙表示，如果债务超过一定水平，那么的确是一个陷阱。因此我们必须有一个共同的框架，定义什么是可持续的债务。“这就和一个家庭的过度负债是一样的道理，贷款本身并不是一件坏事”。“我们欧洲人在第二次世界大战后，就是用贷款重振起来的”。一言以蔽之，包括中国在内的所有最富有的国家都必须坐在谈判桌前，看看如何摆脱债务陷阱。“我去中国的时候就和中国国家主席谈过这件事，中国国家主席这次派总理来访也是有这方面原因”。

如何争取私人资金的参与？

马克龙表示，在动员主权财富基金，主要资产管理公司，私人融资基金等参与气候投资的时候，上述方告诉我们，他们不会去某个国家投资，因为存在货币风险和政治风险。私人资金有逐利的属性，因此政府需要增加投入的公共资金，建立起作为抵押的机制，以第一批损失承担方的姿态，来触发这些私人投资。

国际征税机制

马克龙表示，在气候领域，需要国际税收机制。就好比一个世纪之前人们曾经说，“仅一个国家的社会主义是行不通的”，那么现在，“仅一个国家进行私人资金的气候征税，也是行不通的”。法国的税收技术处于世界的前沿，然而就在法国政府用税收“惩罚”法国本土公司，致使这些公司离开法国，去海湾国家赚钱的时候，世界上其他国家却并没有跟进。这是行不通的。“我们需要进行国际征税动员，对法国人，北欧人，中国人等等在飞机票、国际海运等领域进行气候征税”。

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