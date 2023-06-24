世界核大国低调开会 讨论降低风险

美国/5大有核国家

美国国防部报告称，美国于 6 月 13 日至 14 日在开罗主办了世界五个核武器大国代表参加的会议。美国国务院的报告说，美国本月召集了来自中国、法国、俄罗斯和英国的工作级专家会议，讨论包括降低战略风险在内的核武器问题。

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美国与中国、法国、俄罗斯、英国召开核武器会议。白宫国家安全发言人约翰·柯比表示，会谈是“例行的、持续的对话”的一部分。据美国国防部周五说，会议是在《核不扩散条约》（NPT）主旨下正在进行的交流。

美国国防部表示，这些专家来自各自的外交部和国防部，他们“讨论了降低战略风险以及核理论和政策”。

《不扩散核武器条约》于1970年生效，旨在制止核武器制造能力的扩散，保障成员国为和平手段发展核能的权利。

该条约允许五个核武器国家保留他们的核武库。世界5大有核国家同时也都是联合国安理会常任理事国。

据美国国务院发言人表示，5国专家代表二月份还在迪拜举行了会议，也是作为《不扩散核武器条约》框架下对话的一部分。目前美国正在主持对话。

美国国务院发言人还表示：“我们发现这两次多边对话都是专业且有用的。” 但并未提及是否进行了任何双边会谈。

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