乌副防长：乌军在乌东同时向多个方向发起进攻

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乌克兰国防部副部长马里亚尔（Hanna Maliar）周六晚通过其社交媒体平台“电报”宣布，乌克兰武装部队东部集团军当天同时向多个方向发动了攻势。

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马里亚尔在“电报”平台上写道：“今天，东部集团军同时向多个方向发动了攻势：向奥里科沃-瓦西里夫卡（Orikhovo-Vasylivka）、巴赫穆特（Bakhmut）、博赫达尼夫卡（Bohdanivka）、亚希德内（Yahidne）、克里什基夫卡（Klishchiivka）和库尔迪尼夫卡（Kurdiumivka）进攻”。她称，上述所有方向都有进展。

马里亚尔补充说，在库皮扬斯克（Kupiansk）、莱曼（Lyman）和马林卡（Marinka）方向，俄罗斯入侵者曾试图前进，但没有成功。她补充说，在阿夫迪夫卡（ Avdiivka）和沙赫塔尔斯克（Shakhtarske）方向，俄军发动了空袭和炮击。

马里亚尔说，在乌克兰南部的所有进攻方向上，激烈的战斗正在进行。俄罗斯占领者正在进行防御，努力阻止乌克兰的反攻行动。她指出：“与此同时，敌人在人员、弹药和军事装备方面正遭受重大损失”。

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