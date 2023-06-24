拜登与英法德领导人通话，美内阁众要员向总统简报俄罗斯局势

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据白宫介绍，美国总统拜登（Joe Biden)6月24日与英法德三国首脑进行了通话，讨论了俄罗斯的局势。他们还申明了对乌克兰的坚定支持。据彭博社援引白宫方面消息，拜登周六上午听取了“关于俄罗斯的最新发展”的简报。参加简报会的美国高级官员众多，包括国家安全顾问沙利文、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、参谋长联席会议米利、国家情报总监海恩斯、中情局局长伯恩斯及驻联合国大使托马斯-格林菲尔德。

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白宫周六通过声明表示，“拜登总统今天与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）和英国首相苏纳克（Rishi Sunak）进行了通话。领导人们讨论了俄罗斯的局势。他们还申明了对乌克兰的坚定不移的支持。”

据英国《金融时报》记者报导，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）取消了原定于周日开始的对以色列和约旦的访问，以监测俄罗斯正在发生的事件。报导指，这表明华盛顿对这一切非常重视。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）也取消了原定周末参加哥本哈根会议的行程，而是将以线上方式参会，这样他就可以留守，并继续关注俄罗斯的局势。

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