泽连斯基：那个人显然非常害怕，他在克里姆林宫的时间越长，灾难就越多

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就俄罗斯国内政局极具戏剧性的一天，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六晚在发表例行视频讲话中表示，“今天世界看到，俄罗斯的领导们没有控制任何东西。完全没有。完全的混乱。完全没有任何可预测性”。他并用俄语告诉俄罗斯人，“你们的军队在乌克兰土地上停留的时间越长，他们给俄罗斯带来的破坏就越大。这个人在克里姆林宫的时间越长，灾难就越多。”

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泽连斯基当晚在讲话中说：“亲爱的乌克兰人，世界上所有的人，祝你们健康! 今天是一个绝对不应该沉默的日子。而且我们肯定需要领导力。今天世界看到，俄罗斯的领导们没有控制任何东西。完全没有。完全的混乱。完全没有任何可预测性。而这一切都发生在俄罗斯的领土上，那里满载着武器。”

泽连斯基说，“我们都记得俄罗斯领导人在2021年是如何威胁世界的。他发表了一些最后通牒，他试图展示一种力量……2022年表明，他混淆了——混淆了他的幻想和他被权力灌输的谎言。克里姆林宫的人能够诉诸任何恐怖，能够诉诸任何愚蠢，但他们不能提供哪怕百分之一的必要控制。而他们才是真正的问题所在。”

泽连斯基指出，“在一天之内，他们失去了拥有百万人城市中的多个，并向所有俄罗斯土匪、雇佣兵、寡头和其他任何人展示了占领俄罗斯城市和可能的武器库有多么容易。”

泽连斯基表示，“现在，非常重要的是，世界上没有人因为害怕俄罗斯的这种混乱而保持沉默。现在领导人的所有行动都可以成为历史。记者们的每一句话都是有价值的。有必要明确指出问题的根源。而如果世界上有人试图忽视这种情况，如果世界上有人幻想克里姆林宫有能力重新获得控制权……这只能将问题推迟到下一次混乱的突破口——甚至更危险。”

泽连斯基强调，“我们都知道解决办法。首先，世界不应该害怕。我们知道，只有我们的团结才能保护我们。乌克兰一定能够保护欧洲不受任何俄罗斯军队的影响，谁来指挥他们并不重要。我们会保护。欧洲东翼的安全只取决于我们的防御。这就是为什么支持我们的防御的每一种表现都是对你们的防御的支持，自由世界的每一个人。”

泽连斯基补充说，“乌克兰士兵、乌克兰火炮、乌克兰坦克、乌克兰导弹是保护欧洲不受今天我们在俄罗斯领土上看到的这种行军的所有因素。而当我们要求给我们F-16战斗机或陆军战术导弹系统（ATACMS）时，我们正在加强我们的共同防御。真正的防御。这就是我们所需要的。现在是提供所有防御所需武器的时候了。”

泽连斯基说，“第二，一切必须是真实的。现在是世界上每个人坦率地说，俄罗斯对乌克兰的所有犯罪行动过去和现在都是无端的。而且我们都必须完全专注于我们共同的安全优先事项。北约不只是一个词或一套正式承诺。这些是对每个人的可靠保证，和平不会被破坏。没有乌克兰，这样的保证就毫无价值。已经在7月的（北约）维尔纽斯峰会上，这是一个历史性的机会，在不回头看俄罗斯的情况下作出真正的决定。任何与俄罗斯接壤的国家都真正支持这一点。”

泽连斯基说，“而第三点……我将用俄语说：来自克里姆林宫的那个人显然非常害怕，可能躲在某个地方，不露面。我敢肯定，他已经不在莫斯科了。他在某个地方打电话，问一些事情……他知道自己在害怕什么，因为他自己创造了这种威胁。所有的邪恶，所有的损失，所有的仇恨都是他自己传播的。他在地堡之间来回跑得越久，你们所有人的损失就越大……所有与俄罗斯有关的人。”

泽连斯基继续用俄语说，“我们乌克兰人将怎么做？我们将保卫我们的国家。我们将捍卫我们的自由。我们不会沉默，我们也不会不作为。我们知道如何取得胜利——而且会取得胜利。我们在这场战争中的胜利是一定的。”

泽连斯基说，“那你们会怎么做？你们的军队在乌克兰土地上停留的时间越长，他们给俄罗斯带来的破坏就越大。这个人在克里姆林宫的时间越长，灾难就越多。”

随后，泽连斯基说，“而现在我改用我的母语了。感谢我们的士兵! 感谢现在正在打败占领者的每一个人! 感谢空军保护我们的天空! 荣耀归于乌克兰! 我们将打败所有人!”

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