白宫：拜登听取了关于俄罗斯局势发展的汇报

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据美国有限电视新闻网（CNN）报导，在瓦格纳雇佣军集团领导人普里戈津对俄罗斯军事领导人，包括国防部长绍伊古及总参谋长格拉西莫夫发出威胁后，白宫正在“监测”俄罗斯的局势。美国国家安全委员会发言人亚当•霍奇（Adam Hodge）说，拜登总统也听取了关于俄罗斯局势发展的汇报。

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亚当•霍奇在一份声明中表示：“我们正在监测局势，并将与盟友和合作伙伴就这些发展进行磋商。”

一位美国官员告诉CNN，官员们认为普里戈津的最新评论，他在评论中称俄罗斯的军事领导层是“邪恶的”，并说他们“必须被阻止”——比他平时的言辞更激烈。而且，与普里戈津以前关于俄罗斯国防部无能的一些言论不同，这些评论似乎不是在乌克兰军事突破或战术成功之后发表的。

这位美国官员说，“这是真的”。尽管目前还不清楚美国是否对普里戈津呼吁俄罗斯公民留在家中后的方式或意图有任何预计。

两位美国政府官员说，白宫的国家安全官员在对发生的事情有更清楚的认识之前，都很谨慎，不愿意进一步发言。

当地时间周五晚，拜登（Joe Biden）夫妇与副总统哈里斯（Kamala Harris）夫妇在华盛顿五月花酒店参加了一个与生殖权利团体的政治活动。

美国参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）及副主席卢比奥（Marco Rubio）同样表示，“我们正在密切关注似乎是俄罗斯部队之间的重大内部冲突。随着这一局势的发展，我们正与情报界和政府保持联系。”

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