美官员本周稍早时向国会通报了瓦格纳拟挑战俄军迹象，但不清楚其最终目的

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据美国有线电视新闻网（CNN）引述三名知情人士报导，美国情报官员认为，瓦格纳首领普里戈津策划对俄罗斯军事领导层的重大挑战已有一段时间，但不清楚其最终目的是什么。其中两名消息人士说，本周早些时候，美国情报官员向国会“八人帮”（即参众两院及参众两院情报委员会的领袖）介绍了瓦格纳集团在俄罗斯附近的行动和装备集结情况。

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报导指，一位西方情报官员和另一位熟悉情报的人士说，美国和西方情报官员事发前看到有迹象表明普里戈津正在为这种行动做准备，包括囤积武器和弹药。一位熟悉情报的消息人士说，“一切都发生得非常快”，很难辨别普里戈津对威胁俄军的态度有多认真，以及他将把部队带到哪里。

普里戈津周五曾发誓要对据称袭击瓦格纳军营的俄军方领导人进行报复，并声称控制了两个俄罗斯城市的军事设施。然而，到了周六下午，他公布了一段录音，声称他的部队在向莫斯科进军的过程中掉头了，而这只是在发动叛乱数小时后，对俄总统普京的权威构成了逾二十年来最大的威胁。

在瓦格纳声称控制了多个军事设施，并在他向莫斯科派遣了一些部队之后，普里戈津周五晚在“电报”平台上发布的一段录音中说：“我们正在调转队伍，按照计划回到野战营地。”

熟悉拜登政府思路的消息人士告诉CNN，随着局势的发展，美国和西方官员正在谨慎地进行权衡，因为普京可能会将西方在不断升级的危机中的任何感知的参与变成武器。消息人士说，整个拜登政府的官员在周五晚上召开了紧急会议，以评估事件，这些事件的发展如此之快，以至于让美国和欧洲官员措手不及。

根据白宫发表的一份声明，拜登（Joe Biden）总统周六与法国、德国和英国的领导人就俄罗斯正在发生的局势进行了交谈，他们重申了对乌克兰的“坚定支持”。同时，美国国务院周六证实，布林肯（Antony Blinken）国务卿已经与加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和欧盟的同事进行了沟通。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说：“在讨论中，布林肯国务卿重申，美国对乌克兰的支持不会改变”。他补充说，美国“将与西方官员保持密切协调”。英国外交部发言人告诉CNN，英国也举行了一次紧急政府工作组会议，讨论正在发生的事件。

据CNN此前报道，随着俄罗斯对乌克兰的入侵在今年早些时候陷入僵局，美国官员去年确定瓦格纳和俄罗斯政府之间正在进行内部权力斗争。然而，据熟悉情报的消息人士称，美国和欧洲的情报官员并没有预测到——普里戈津会带着他的部队冲进俄罗斯罗斯托夫地区的行动。

“很难说有多少是空谈，有多少是真实的，”其中一个消息来源告诉CNN。“紧张局势已经持续了这么久，却没有实际发生什么。”

根据白宫的一份声明，拜登和副总统哈里斯（Kamala Harris）周六听取了其国家安全团队关于俄罗斯局势最新进展的简报，并将在全天继续听取简报。美国国家安全委员会发言人亚当•霍奇（Adam Hodge）周六下午告诉CNN：“我们正在继续监测局势”。

五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick Ryder）准将周六在一份声明中说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也继续听取有关情况的简报。一位欧洲情报官员告诉CNN，“温度显然一直在上升”，但很少有人能预测到普里戈津的计划。

该官员说，西方国家将关注未来24至48小时内的情况，之后瓦格纳部队的供应短缺可能会开始出现。

美国或欧洲官员并不清楚普里戈津是在多长时间前就开始计划叛乱的。一位熟悉西方情报的消息人士说，看来至少要花几天的时间来组织。然而，另一个消息来源指出，罗斯托夫离乌克兰的前线非常近，所以可能不需要太多的预谋。

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