美防长就俄局势与欧洲五国防长通话 乌国防部：俄罗斯士兵的敌人在莫斯科

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）6月24日表示，“今天我与来自加拿大、法国、德国、波兰和英国的同行通话，讨论了俄罗斯的局势。随着局势的继续发展，美国将与我们的盟友和伙伴保持密切协调。”

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五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick Ryder）通过声明介绍称，奥斯汀防长“今天与来自加拿大、法国、德国、波兰和英国的国防部长通话，讨论俄罗斯的局势。随着局势的继续发展，美国将与盟国和合作伙伴保持密切协调。奥斯汀部长还重申，美国对乌克兰的支持将不会改变。”

此外，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周六通过视频向俄罗斯士兵喊话。

列兹尼科夫呼吁说：“俄罗斯士兵们，你们被欺骗和背叛了。你们的战争不在乌克兰这里。战争是在你们的家园。回家吧，保护你们的地方，给你们的亲人一个拥抱。我们不会向你们的背后开枪。我们不需要俄罗斯的土地。照顾好你们的国家。照顾好你们的命运。你们仍然有机会生存下去。”

乌克兰国防部在发布该视频的附文中称，“俄罗斯士兵必须离开乌克兰，去拯救他们的家园，远离克里姆林宫在俄罗斯内部发动的战争。俄罗斯士兵和俄罗斯人民的敌人不在乌克兰。他们在莫斯科。”

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